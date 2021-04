David blesse Nate dans un accident de voiture ⋆ .

(Image: ITV)

La vie de nouveau parent n’est jamais facile, et pour Nate Robinson (Jurell Carter) à Emmerdale, les choses sont sur le point de s’aggraver pour lui alors que David Metcalfe (Matthew Wolfenden) le blesse dans un accident de voiture.

Nate se sent coupable lorsque Tracy (Amy Walsh) donne à David le bon de séance photo de famille, expliquant qu’elle ne veut pas y aller seule.

Voyant sa déception, Nate insiste sur le fait qu’il fera son travail rapidement afin qu’ils puissent partir en famille.

Alors qu’il essaie d’attirer l’attention de David, David passe accidentellement sur le pied de Nate.

Nate est à l’agonie et Tracy l’emmène à l’hôpital. Plus tard, David montre à Tracy une photo de lui et de Theo dans des tenues assorties et s’excuse d’avoir blessé Nate.

La blessure de Nate l’empêchera d’aider autant Frankie et Tracy commence à se sentir sous tension.

Tracy demandera-t-elle de l’aide à David?

Cela pourrait-il conduire à d’autres problèmes si Tracy sent qu’elle ne peut pas faire face?

