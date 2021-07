David Bowie a inspiré les premiers sacs à main de Drome présentés pour Resort 2022 – WWD

in

SAC DAVID : Pour une marque de mode jeune et indépendante, capitaliser sur l’attractivité et les revenus des accessoires est crucial mais pas facile, sauf lorsque le cuir fait partie du savoir-faire et de l’ADN de l’entreprise.

La marque de mode montante Drome présente sa ligne de sacs à main pour le resort 2022, entièrement produite en interne dans son usine de Fucecchio, dans la banlieue de Florence.

Travaillant un style de sac de classement unique, plat et minimaliste en trois itérations, y compris un fourre-tout carré, un design baguette rectangulaire et un petit sac à bandoulière, la directrice créative Marianna Rosati l’a décrit comme le premier sac « It » de la marque.

« Le prêt-à-porter en cuir est notre cœur de métier et c’est donc comme une évolution naturelle que nous avons lancé notre première gamme de sacs à main à part entière », a expliqué Rosati.

“Je souhaite que ce nouvel ajout marque un tournant dans la croissance de la marque, même si la station est une saison de transition et que les perspectives commerciales globales sont encore incertaines”, a-t-elle ajouté.

Début 2020, une semaine avant l’apparition des premiers cas de COVID-19 en Italie, la marque avait dévoilé son showroom et son siège milanais sur Tony Via Gesù, au cœur du quartier commerçant de luxe du Triangle d’Or de la ville. La marque était auparavant représentée par le showroom Riccardo Grassi.

Bien que quelques réunions et campagnes de vente puissent encore avoir lieu physiquement depuis lors, Rosati a déclaré que l’ouverture d’un showroom témoignait de l’évolution et de la croissance de la marque. Le créateur vise également à se développer dans les chaussures, une catégorie qui était parfois présentée dans le passé à des fins de défilé.

Entre 380 et 480 euros, les sacs portent le nom de David Bowie, source d’inspiration permanente de Rosati, qui vantait son style polyédrique et caméléon, en phase avec la dichotomie masculin-féminin de la marque.

Incidemment, la collection Resort 2022 était lourde de références aux icônes de Rosati, en particulier des années 90, y compris Britney Spears et les Spice Girls, tandis que les images du lookbook étaient un hommage direct au clip vidéo “Ray of Light” de Madonna contre un toile de fond bleu ciel.