Un mois après avoir signé un accord majeur avec Madonna, couvrant l’intégralité du catalogue enregistré du joueur de 63 ans, Warner Music Group (WMG) a finalisé un “partenariat de carrière” similaire avec la succession de David Bowie.

Warner Music Group (NASDAQ : WMG), dont le siège est à New York, a annoncé son pacte avec la succession de David Bowie via un communiqué officiel ce matin. Le «nouveau contrat historique» s’appuie sur un accord existant entre le label Big Three et la succession du chanteur et compositeur «Space Oddity», le plus ancien des deux contrats couvrant «du matériel de 1968 à 1999». Bowie a sorti son deuxième album studio éponyme en 1969 et a lancé son 21e album studio, Hours, en 1999.

Par conséquent, le premier album studio du créateur né à Londres, également intitulé David Bowie, ne fait pas partie du partenariat WMG, qui a commencé lorsque Warner Music a acquis Parlophone Label Group d’UMG pour plus de 670 millions de dollars (sur la base du taux de change actuel GBP-USD ) en 2013. Sont également exclus de l’accord les singles hors album tels que “Liza Jane”, “The Laughing Gnome” et une poignée d’autres morceaux.

Désormais, le contrat que Warner Music et la succession de David Bowie ont révélé aujourd’hui – dont les conditions financières n’ont pas été divulguées publiquement – ​​couvre « l’intégralité de l’effusion créative de Bowie 2000-2016 », selon les parties concernées.

Le quintuple lauréat d’un Grammy (et 19 fois nominé) Bowie a sorti Heathen en 2002, et le travail de 12 pistes a été suivi par Reality en 2003, The Next Day en 2013 et, le jour de son 69e anniversaire et peu de temps avant son décès, Blackstar en 2016 . Ces projets de grande envergure, a déclaré la maison de disques appartenant à Access Industries, “entreront dans le giron de Warner Music en 2023”.

Concernant les plans de WMG pour les 24 albums de David Bowie qu’elle supervisera, commercialisera et exploitera à partir de 2023, la société a indiqué qu’elle avait l’intention de sortir le cinquième coffret Era, intitulé Brilliant Adventure et couvrant le “Life on Mars?” le travail du chanteur et auteur-compositeur entre 1992 et 2001, cet automne, “avec des détails à venir”.

De plus, Parlophone a sorti plusieurs albums live de David Bowie l’année dernière, dont Something in the Air (Live Paris 99), dont l’édition physique est devenue disponible pour les fans en 2021, et Ouvrez le Chien (Live Dallas 95). L’exécutif de WMG, Nigel Reeve, “a travaillé en étroite collaboration avec le domaine de Bowie pour organiser et présenter une campagne de sortie historique célébrant l’héritage sans précédent de Bowie”, note le message d’annonce sur ce front, “avec de nombreuses autres sorties passionnantes à l’affiche”.

L’accord élargi avec la succession de David Bowie représente la dernière d’une récente série de pièces importantes de Warner Music, qui a vu ses actions atteindre une valeur record de 41,59 $ pièce plus tôt cette semaine. La société à croissance rapide a par exemple acquis le catalogue enregistré de David Guetta en juin, et a acheté les actifs de Doug Morris’ 12Tone Music en juillet.

Et aujourd’hui, WMG a poursuivi son expansion sur le marché de la musique africaine en plein développement en annonçant le rachat de Coleske par Warner Music South Africa, « le plus grand label indépendant axé sur le répertoire afrikaans ».