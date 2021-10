David Bowie Estate lance des pop-ups pour célébrer les 75 ans de Bowie

Le domaine David Bowie a lancé Bowie 75, une célébration d’un an marquant le 75e anniversaire de David Bowie, avec l’ouverture de deux boutiques éphémères expérientielles organisées, l’une sur le site de la première observation confirmée de Ziggy Stardust et l’autre dans la ville natale d’adoption où le dernier album de Bowie ★ (prononcé « Blackstar ») a été créé.

Pour une fenêtre très limitée commençant le 25 octobre 2021, 75 jours avant l’anniversaire, jusqu’à la fin janvier 2022, les emplacements Bowie 75 seront opérationnels au 150 Wooster Street – à quelques pas du quartier de longue date du centre-ville de New York de Bowie – et au 14 Heddon Street — le lieu londonien où la couverture de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars a été tournée.

Les pop-ups offriront aux visiteurs une plongée en profondeur unique et immersive dans le son et la vision de David Bowie, avec des fonctionnalités telles que :

Salles de projection audio et vidéo HD immersives en partenariat avec 360 Reality Audio, une expérience musicale immersive utilisant les technologies de son spatial de Sony. Avec de la musique dans 360 Reality Audio, les fans pourront entendre et voir le contenu Bowie disponible pour la première fois en audio immersif, exclusivement dans les emplacements Bowie 75.

Des heures de contenu vidéo, y compris du matériel inédit en coulisses, des séquences rares des époques païenne et de la réalité, et plus encore.

Possibilités d’acheter des éditions limitées de vêtements et d’objets de collection Bowie exclusifs, ainsi que des LP et des CD à tirage limité.

Photographies d’art exclusives, y compris des installations de galeries documentant les nombreuses époques, personnages et changements emblématiques de Bowie.

Événements d’invités spéciaux intimes à annoncer.

Les fans peuvent se mettre dans des costumes emblématiques et des décors pour créer des moments amusants et partageables sur les réseaux sociaux.

En mai, un nouveau clip de la Moby Doc a été publié et créé exclusivement sur NME. Le clip du film, qui est également narré par Moby, trouve l’artiste en train de réfléchir sur sa relation professionnelle et son amitié avec David Bowie.

« Bowie était mon musicien préféré de tous les temps », dit Moby dans le clip. « Peut-être en 2000 ou 2001, il a déménagé en face de chez moi et je ne pouvais pas le croire. Je suis devenu ami avec David Bowie. Certains des moments que lui et moi avons passés ensemble, j’ai presque l’impression qu’il y avait une qualité de frère aîné dans son amitié avec moi.

