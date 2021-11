David Bowie Estate préparerait une vente par catalogue de 200 millions de dollars

À la mi-septembre, Warner Music Group a signé un « partenariat couvrant toute la carrière » avec la succession de David Bowie, couvrant le catalogue enregistré du créateur de « Space Oddity ». Maintenant, la succession du Rock and Roll Hall of Famer chercherait à vendre son catalogue de compositions pour la modique somme de 200 millions de dollars.

Le Financial Times (filiale du japonais Nikkei), basé à Londres, a récemment fait état d’une éventuelle vente du catalogue d’écriture de chansons de David Bowie, précisant que sa succession est en « pourparlers avancés » avec un acheteur potentiel. Ces pourparlers ont abouti à des offres d' »environ » 200 millions de dollars, ont donné lieu à l’article bloqué par le paywall, et « un accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir ».

Mais au moment de la publication de cet article, le ou les acheteurs potentiels n’avaient pas encore été identifiés publiquement – ​​pas plus que le « Life on Mars ? » La succession de l’artiste a commenté publiquement la question. Malgré la somme énorme impliquée dans la vente annoncée, il semble cependant qu’il y ait un nombre substantiel d’acheteurs éligibles pour le catalogue, qui a frappé le marché alors que des milliards continuent d’affluer dans l’espace de la musique IP.

Certes, les ventes par catalogue impliquant mais certainement pas limitées à Madonna (encore une fois avec Warner Music), The O’Jays, Trevor Rabin, Christine McVie, Tom Werman, David Guetta (un accord WMG aurait 100 millions de dollars), Tina Turner, le Les Red Hot Chili Peppers, Paul Simon, Linda Ronstadt, David Crosby, Mick Fleetwood et Lindsey Buckingham se sont concrétisés au cours des 10 premiers mois de 2021.

Ces transactions et d’autres de plusieurs millions de dollars de droits de chansons ont fait suite à une multitude d’accords en 2020 – y compris l’achat de plus de 300 millions de dollars par Shamrock Capital du catalogue Taylor Swift. Toujours en 2021, cependant, Blackstone – après une acquisition de 385 millions de dollars du propriétaire de Death Row Records eOne Music – a investi 1 milliard de dollars en droits musicaux et a pris une participation dans Hipgnosis Song Management.

Le mois d’octobre a également vu KKR – qui a lancé l’année en s’associant à BMG pour investir dans la propriété intellectuelle musicale – chuter au nord de 1,1 milliard de dollars sur le portefeuille de plus de 62 000 titres KMR Music Royalties II de Kobalt Capital, tandis que le propriétaire de Spirit Music Group Lyric Capital a lancé un catalogue de 500 millions de dollars. fonds. Et Concord plus tôt cette année a discrètement récupéré le catalogue de 145 000 chansons de Downtown Music pour plus de 300 millions de dollars.

Dans un autre témoignage des prix gonflés qui sont devenus la norme dans l’industrie de la musique ces derniers temps, 300 Entertainment, fondé par Lyor Cohen, chercherait à vendre pour 400 millions de dollars, ont révélé des sources la semaine dernière. Par ailleurs, Liberty Media – qui détient environ un tiers de Live Nation, environ 78 % de SiriusXM et sept millions d’actions iHeartMedia – a lancé un SPAC de 500 millions de dollars en janvier, bien que l’objectif d’acquisition de la société reste incertain.