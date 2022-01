Début novembre, des informations indiquaient que la succession de David Bowie négociait une vente de 200 millions de dollars du catalogue d’édition du créateur de Let’s Dance. Maintenant, Warner Music Group (WMG), via sa division d’édition Warner Chappell, a officiellement acquis la propriété intellectuelle de la musique.

Warner Chappell a dévoilé son « accord d’étape » avec le domaine de David Bowie via un communiqué officiel ce matin. La transaction de plusieurs millions de dollars fait suite à un « partenariat historique de carrière » entre les parties en septembre, qui couvrait le catalogue enregistré de David Bowie. (Madonna et David Guetta ont signé des accords similaires avec WMG en 2021.)

Mais l’achat d’aujourd’hui comprend « l’ensemble de l’œuvre de Bowie », englobant spécifiquement les 26 albums studio que le natif de Londres a créés au cours de sa vie ainsi que Toy (2021) à titre posthume, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Ces albums du quintuple lauréat d’un Grammy (et 19 fois nominé) ont apporté aux fans des morceaux bien connus tels que « Space Oddity », « Life on Mars ? », « Golden Years » et « Modern Love », pour ne citer que quelques.

La vente par catalogue comprend également les deux albums studio de Tin Machine (Tin Machine de 1989 et Tin Machine II de 1991) et « des morceaux sortis en singles à partir de bandes originales et d’autres projets », a déclaré Warner Chappell.

Abordant l’accord dans un communiqué, la coprésidente et directrice de l’exploitation de Warner Chappell, Carianne Marshall, a clairement indiqué que sa société avait l’intention d’amener la musique de Bowie «dans de nouveaux endroits dynamiques», atteignant «plusieurs avenues et plates-formes» dans les mois et les années à venir.

«Ce pacte fantastique avec le domaine de David Bowie ouvre un univers d’opportunités pour emmener sa musique extraordinaire dans de nouveaux endroits dynamiques. … Tous nos dirigeants et départements mondiaux sont incroyablement enthousiastes et prêts à se mettre au travail avec ces chansons brillantes sur de multiples avenues et plateformes. Et avec les deux côtés de WMG représentant désormais la carrière de Bowie, nous ne pourrions pas être mieux organisés pour représenter cet illustre corpus d’œuvres.

Un certain nombre de parties (pas seulement les trois grands labels et leurs maisons d’édition) ont investi des milliards dans la propriété intellectuelle musicale en 2020 et 2021, et l’accord d’aujourd’hui suggère que la tendance ultra-coûteuse pourrait se poursuivre tout au long de 2022.

Au cours du dernier mois environ, le domaine James Brown, l’auteur-compositeur « Eye of the Tiger » Jim Peterik, Bruce Springsteen, Jellybean Benitez et ZZ Top ont vendu tout ou une partie de leur propriété intellectuelle musicale. De plus, des sources à la mi-novembre ont déclaré que Sting cherchait à retirer de l’argent de son propre catalogue, et si le marché brûlant des droits de chansons en est une indication, un accord pourrait être en cours.

Au moment de la rédaction de cet article, l’action Warner Music Group (NASDAQ : WMG) était en hausse d’environ 1% par rapport à sa clôture précédente, pour un prix par action de 43,55 $. WMG avait atteint un niveau record de plus de 50 $ vers la fin octobre et le début novembre, mais la valeur actuelle reflète néanmoins une amélioration d’environ 18% par rapport au début janvier 2021.