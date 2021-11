David Bowie : Iman refuse d’appeler la chanteuse son « feu de mari »

Iman et David Bowie se sont mariés en 1992 et sont restés amoureux jusqu’à sa mort en 2016 (Photo: .)

Iman a parlé de son parcours dans le deuil après la mort de son mari David Bowie, insistant sur le fait que personne ne le remplacera jamais.

Le mannequin, 66 ans, a épousé l’icône de Ziggy Stardust en 1992, et le couple a accueilli sa fille Alexandria en 2000, et était béatement heureux jusqu’à sa mort prématurée en 2016.

Iman est toujours en deuil de son mari bien-aimé et, alors que leur romance a toujours été privée malgré leur renommée, elle a maintenant parlé de leur histoire d’amour en lançant un parfum à sa mémoire, Love Memoir.

Elle a révélé que, dans les années qui ont suivi la mort de Bowie des suites d’un cancer, elle « pensait avoir traité [his loss] mais je n’avais pas.

S’adressant à People, elle a admis qu’il y avait » des jours plus durs que d’autres « , mais a déclaré que tous ses souvenirs ne sont pas tristes, ajoutant: » Les souvenirs sont maintenant de savoir à quel point c’était génial.

‘Parfois, je dois me rappeler que j’ai eu 26 ans [with him]. Donc j’ai ça pour me soutenir.

Iman se concentre sur les souvenirs heureux de leur temps passé ensemble (Photo: .)

Sa fille, Lexi, a demandé à sa mère si elle se remarierait un jour, mais Iman insiste : « Non, je ne le ferai pas.

«Je me sens toujours marié. Il y a quelques années, quelqu’un a qualifié David de mon défunt mari et j’ai dit : « Non, ce n’est pas mon défunt mari. Il est mon mari. »‘

Iman a déclaré qu’elle redécouvre constamment son mari à travers sa collection de peintures, de livres et le souvenir de lui qui est toujours présent dans la maison qu’ils partageaient ensemble, « surtout quand je regarde les magnifiques couchers de soleil chez nous parce que David aime couchers de soleil ».

« Donc, de cette façon, il est toujours présent. Par ma mémoire, mon amour vit.

Iman ne désignera pas David comme son défunt mari (Photo: .)

Iman a réfléchi à ce qui les a amenés à se rencontrer à Los Angeles où ils allaient commencer leur romance.

Elle n’avait jamais eu l’intention de déménager à Los Angeles, a-t-elle admis, car ce n’est « pas l’un de mes endroits préférés », mais pense maintenant que « mon destin m’appelait à m’y rendre pour que je puisse rencontrer David ».

Au début de leur relation, un petit geste de gentillesse de Bowie l’a amenée à croire que « c’est lui » ; quand il s’est agenouillé pour nouer son lacet qui s’était défait.

Il était « très conscient des inégalités raciales », a déclaré le mannequin, se souvenant de la » célèbre vidéo de lui sur MTV demandant pourquoi ils n’embauchent pas ou ne présentent pas de musiciens noirs » – une discussion vitale qui ne deviendra courante dans les médias que des décennies plus tard. .

Bowie aurait eu 75 ans en janvier de l’année prochaine, et une série de nouveautés et de boutiques éphémères sont lancées pour marquer l’occasion.

Le monde suic se prépare à célébrer ce qui aurait été le 75e anniversaire de l’icône (Photo: .)

À Londres, une boutique proposant des marchandises incroyablement rares, y compris des disques en édition limitée et des souvenirs conservés par la succession du défunt chanteur, a ouvert ses portes à quelques mètres de l’endroit où Bowie a posé pour le portrait désormais emblématique de Ziggy Stardust.

L’album « perdu » du chanteur, Toy, sortira également officiellement pour la première fois, 20 ans après son enregistrement.

Bowie est décédé des suites d’une bataille privée contre le cancer en 2016, à l’âge de 69 ans, deux jours après la sortie de son dernier album Blackstar.

