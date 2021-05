David Brody aborde la controverse sur la référence de l’holocauste du représentant Greene lors d’une interview ⋆ .

L’animateur David Brody a abordé la controverse sur les commentaires de la représentante Marjorie Taylor Greene la semaine dernière lors d’une interview sur son émission The Water Cooler, affirmant que les critiques avaient décrit les commentaires du législateur de manière inexacte.

Lors d’un entretien avec le législateur géorgien la semaine dernière, Brody a noté que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait fait des commentaires jeudi indiquant que les législateurs non vaccinés pourraient potentiellement être séparés dans la chambre de la Chambre.

«Cette femme souffre de troubles mentaux», a répondu Greene. «Vous savez, nous pouvons revenir à une époque de l’histoire où les gens devaient porter une étoile d’or et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde zone, à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmenés dans des chambres à gaz en Allemagne nazie. , et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi.

En abordant la question lundi, Brody, qui est né juif, a déclaré que les références à l’Holocauste font généralement «perdre du point de vue des relations publiques», mais il a également déclaré que les médias traditionnels avaient déformé les propos de Greene.

«Ecoutez, même si vous faites un argument fort sur quelles que soient vos nobles intentions, personne ne l’écoutera après que vous ayez commencé à invoquer les chambres à gaz, etc. Et je dis cela en tant que quelqu’un qui est né juif, a défendu l’État juif. tout au long de ma carrière », a-t-il déclaré.

«Cela dit, les médias ont dépeint de manière inexacte les commentaires de la membre du Congrès Greene. Tout d’abord, ils disent qu’elle comparait sa situation à celle d’une victime de l’Holocauste, donc c’est 100% faux », a déclaré Brody. «Une lecture honnête de ses commentaires montre qu’elle comparait la période pré-Holocauste en Allemagne nazie à certains aspects de l’Amérique d’aujourd’hui. Plus précisément, elle faisait remarquer comment l’histoire nous a montré que certains pays et certains régimes ont effectivement séparé les gens en citoyens de seconde zone.

«En substance, elle disait que les Juifs étaient alors considérés comme des citoyens de seconde zone avec une étoile d’or et aujourd’hui, nous constatons également une image de marque et une division des personnes entre les vaccinés et les non vaccinés, deux catégories de personnes», a-t-il ajouté. «C’est ce qu’elle a fait valoir. Ecoutez, elle ne venait pas d’un endroit de haine. Elle essayait de mettre en évidence les signes avant-coureurs de la société d’aujourd’hui et de l’Amérique d’aujourd’hui. Les médias traditionnels ne rapportent pas exactement ce que MTG a dit. Si vous voulez lui reprocher d’y aller même avec la comparaison de l’Holocauste, c’est bien. Mais nous avons l’obligation de décrire honnêtement ce qui a été dit. Tout ce qui est contraire ne rend pas service à la vérité et au public. »

Jake Tapper de CNN a tweeté le clip des commentaires de Greene et a noté que Brody pouvait être vu hocher la tête pendant une partie de l’interview et qu’il n’avait pas posé de question de suivi à Greene: «MTG dit que le président Pelosi voulait que les membres du Congrès se font vacciner. et sinon porter des masques est «exactement le type d’abus» comme le meurtre de Juifs dans des chambres à gaz pendant l’Holocauste et David Brody acquiesce. Pas de suivi », a tweeté Tapper.

Brody a déclaré lundi que les critiques de CNN étaient «totalement déformées et intellectuellement malhonnêtes».

«J’ai hoché la tête en accord à la partie où elle a commencé à parler du traitement de l’étoile d’or dans l’Allemagne nazie parce que j’ai compris son analogie sur le fait que les gens étaient séparés en deux catégories de personnes à l’époque et maintenant. J’ai hoché la tête parce que j’exprimais exactement le même sentiment sur les ondes depuis des mois concernant les comparaisons avec l’Allemagne nazie et comment à l’époque vous deviez montrer vos papiers et aujourd’hui vous devez montrer votre passeport vaccinal », dit-il. Mes amis, écoutez, il est important de ne jamais oublier qu’avant l’Holocauste, les nazis obligeaient les Juifs à porter des badges d’identification. C’était une forme de guerre psychologique.

“Bien sûr”, a-t-il ajouté, “les parallèles se terminent une fois que les Juifs ont été emmenés dans des camps de concentration et je n’ai pas fait un signe de tête en accord avec cela, et Marjorie Taylor Greene ne l’a pas suggéré.”

Brody a déclaré qu’il acceptait les critiques concernant l’absence de question de suivi.

«J’ai été un peu pris dans les trois autres sujets que je devais aborder dans le peu de temps que j’avais avec elle. Donc, rétrospectivement, écoutez, j’aurais aimé lui demander si elle voulait ou non clarifier le langage de la chambre à gaz et comment cela sera perçu comme offensant pour les juifs. Erreur honnête », a-t-il dit. «Et j’avoue, hmmm, je ne suis pas parfait. Cependant, je suis pleinement conscient que mes critiques dans les médias qui ont fait leur part d’erreurs honnêtes et malhonnêtes n’étaient pas intéressés par un débat honnête, juste un titre d’appât.