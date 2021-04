David Cameron “ admet une erreur ” de faire pression sur Rishi Sunak avec des textes privés ⋆ .

Le chancelier a répondu aux textes de M. Cameron disant qu’il avait “ poussé ” les responsables à envisager des plans (Photos: .)

David Cameron aurait dit à des amis que c’était une erreur d’utiliser des messages texte privés pour faire pression sur Rishi Sunak afin d’aider son employeur à accéder à un programme de prêt pour coronavirus.

L’ancien Premier ministre continue d’être confronté à des questions sur ses efforts au nom de la société financière Greensill Capital, dont l’effondrement a mis en danger des milliers d’emplois au Royaume-Uni. Cette semaine, il est apparu que le chancelier avait répondu aux textes de M. Cameron disant qu’il avait “ poussé ” les responsables à envisager des plans qui auraient pu aider Greensill en 2020.

M. Cameron n’a pas encore commenté publiquement la controverse ou l’effondrement de l’entreprise le mois dernier, mais des amis de l’ancien dirigeant conservateur ont parlé au Financial Times de son implication.

Un allié a déclaré au journal: “Je pense qu’il serait d’accord pour dire qu’une lettre officielle aurait été plus appropriée.”

Des questions se sont également posées sur l’accès privilégié du fondateur de la société, Lex Greensill, à travers le gouvernement alors que M. Cameron était au n ° 10, et comment le financier australien a pu bénéficier d’un programme de prêt gouvernemental qu’il préconisait.

Une carte de visite de M. Greensill le voyait sous le titre de “ conseiller principal, bureau du Premier ministre ” et était complète avec une adresse e-mail personnelle n ° 10.

Des amis ont cherché à minimiser le montant auquel M. Cameron a vu M. Greensill pendant son mandat.

L’un d’eux a déclaré que “ David pense l’avoir rencontré une fois pendant toute la durée de son mandat de Premier ministre ”, suggérant que c’était en octobre 2012.

Mais en 2014, M. Cameron a souligné M. Greensill dans l’audience d’un discours à la Fédération des petites entreprises lorsqu’il a été interrogé sur le secteur bancaire, en disant: “ J’ai ma meilleure équipe de l’unité politique n ° 10 assise ici.

«Nous avons aussi Lex Greensill – Lex, où es-tu? Donnez-nous un signe. Lex règle pour nous toute la question du financement de la chaîne d’approvisionnement. ”

Après avoir quitté Downing Street, M. Cameron est allé travailler en tant que conseiller pour Greensill et a fait pression sur les ministres pour obtenir un soutien par le biais du programme de financement Covid du gouvernement.

En réponse à une demande d’accès à l’information, le Trésor a publié deux réponses du chancelier à M. Cameron.

Le Trésor a publié deux réponses du chancelier à M. Cameron (Photo: .)

En avril, M. Sunak a écrit: “Je pense que les propositions ont finalement nécessité une modification de l’avis de marché, mais j’ai poussé l’équipe à explorer une alternative avec la Banque qui pourrait fonctionner.”

En fin de compte, les efforts de M. Cameron ont échoué et Greensill a déposé une demande d’insolvabilité.

Cette décision a mis en danger des milliers d’emplois sidérurgiques au Royaume-Uni et a rendu les dizaines de millions d’options sur actions déclarées par M. Cameron sans valeur.

Greensill était le principal bailleur de fonds de Liberty Steel.

La chancelière fantôme du Labour, Anneliese Dodds, a déclaré que les SMS “ soulèvent des questions très sérieuses ” sur la question de savoir si M. Sunak a enfreint le code ministériel.

Elle a également fait valoir que les actions de la chancelière “ mettaient en danger l’argent public ” et a exigé une enquête approfondie.

