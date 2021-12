David Cameron dit que Boris Johnson « s’en sort toujours » dans une nouvelle interview | Politique | Des nouvelles

Le record de lobbying de David Cameron est « une honte », selon McCoy

L’ancien Premier ministre David Cameron, 55 ans, s’est entretenu avec Adam Boulton, 62 ans, de Sky, pour le documentaire du réseau Feral Beasts: Premiers ministres et les médias. M. Cameron, qui a quitté le n°10 après avoir perdu le référendum sur le Brexit de 2016, a également expliqué comment Boris Johnson, 57 ans, a réussi à s’en tirer avec des choses que d’autres ont du mal à faire.

Parlant de la façon dont M. Johnson a réuni une équipe de photographes alors que sa demande de les ajouter à son équipe de Downing Street avait été rejetée, M. Cameron a déclaré: « Eh bien, Boris a toujours pu s’en tirer avec des choses que de simples mortels ne peuvent pas sembler à. »

Il a ajouté : « Mais, écoutez, je pense que vous ne devriez pas faire cela pour contourner les médias.

« Vous continuez à avoir… que ce soit des conférences de presse, des interviews ou des événements médiatiques – c’est important. »

En repensant à son propre temps au n ° 10, M. Cameron a déclaré: « Et je l’ai toujours fait.

« Oui, les conférences de presse étaient plutôt rares mais je n’ai jamais retenu d’aller sur l’émission Today et de venir dans votre émission [All Out Politics].

David Cameron dit que Boris Johnson « s’en sort toujours » dans une nouvelle interview (Image: .)

Adam Boulton quittera Sky News après avoir travaillé pour le réseau pendant 32 ans (Image: .)

Il a ajouté qu’il « n’a jamais cherché à éviter » les « entretiens importants » durant ses six années dans le n°10.

M. Johnson a choqué de nombreuses personnes à Westminster lors de la campagne électorale générale de 2019 après avoir refusé de se présenter pour une interview avec l’ancien présentateur politique de la BBC, Andrew Neil, 72 ans.

Malgré les souvenirs de M. Cameron, M. Boulton a dit quelque chose d’assez différent sur les relations de l’ancien Premier ministre avec la presse.

« M. Cameron a embrassé l’élément de contrôle du New Labour, pas l’ouverture », a-t-il déclaré.

Boris Johnson (à gauche) célèbre sa victoire aux élections générales de 2019 avec son épouse Carrie (à droite) (Image: .)

Adam Boulton (à gauche) avec Boris Johnson (au milieu) en 2017 (Image: .)

M. Boulton, qui quittera Sky News après avoir travaillé pour le réseau pendant 32 ans, a ajouté: « Il a évité les conférences de presse régulières et a réduit les interviews.

« Il est passé au second plan lors de deux référendums dont on se souviendra de son poste de Premier ministre, sur l’indépendance de l’Écosse et l’adhésion à l’UE. »

M. Cameron a également rejeté les demandes de l’ancien chef du parti travailliste Ed Miliband, 51 ans, de tenir un débat en tête-à-tête dans la préparation des élections générales de 2015, choisissant plutôt de participer à des séances de questions-réponses distinctes.

Mais lorsqu’on lui a demandé si les Premiers ministres devraient toujours être à la disposition des médias, l’ancien député de Witney a répondu : « Oui, regardez, pas tous les jours parce que vous avez un pays à diriger.

David Cameron annonce sa démission après le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’Union européenne (Image: .)

Adam Boulton (au premier plan) organisant le débat sur le leadership de 2010 avec David Cameron (à gauche) (Image : .)

« Mais je pense, vous savez, les interviews importantes – qu’il s’agisse de l’émission du dimanche matin de la BBC ou de l’émission Today ou de Sky News, des débats télévisés – elles sont importantes, et je n’ai jamais cherché à les éviter.

M. Johnson avait été accusé d’avoir déployé des tactiques utilisées par l’ancien président américain Donald Trump, 75 ans, après avoir interdit aux ministres d’apparaître dans l’émission Today de la BBC.

No10 avait invoqué une interdiction similaire de la durée d’écran de l’émission Good Morning Britain d’ITV.

Les deux interdictions ont depuis été levées.

Boris Johnson a fait campagne pour que le Royaume-Uni quitte l’UE avec Vote Leave (Image: .)

L’ex-Premier ministre David Cameron fait campagne avec une Grande-Bretagne plus forte en Europe (Image: .)

Cameron a ajouté : « Je pense qu’il y a eu un peu une course aux armements d’une certaine manière.

« Les politiciens se sont dotés de conseillers spéciaux et de spécialistes de l’image, et les médias se sont dotés d’interviews encore plus agressives pour obtenir ce moment magique.

« Je pense que nous devons essayer d’avoir une relation encore distante et conflictuelle par moments – mais en comprenant que vous avez des questions légitimes, mais nous avons également la responsabilité d’expliquer ce que nous faisons.

« Et pouvons-nous essayer de trouver un peu d’espace pour que ces choses coexistent. »

Bêtes sauvages: les premiers ministres et les médias seront diffusés sur Sky News aujourd’hui à 21 heures et continueront d’être diffusés sur Sky News tout au long de la période des fêtes.