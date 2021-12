David Cameron rougit après avoir été surpris par Adam Boulton lors d’une fouille à Boris | Politique | Des nouvelles

David Cameron a été laissé au rouge après que le présentateur de Sky News, Adam Boulton, a rappelé qu’il évitait régulièrement les conférences de presse et avait refusé d’innombrables demandes d’interview au cours de son mandat de six ans en tant que Premier ministre. M. Cameron a semblé viser M. Johnson, faisant allusion à son inaccessibilité lorsqu’il s’agit de mener des interviews avec les médias. Mais M. Boulton n’a pas tardé à souligner qu’il n’était pas lui-même le plus grand admirateur des médias au cours de ses 2255 jours au pouvoir au numéro 10 de Downing Street.

M. Cameron a été Premier ministre britannique entre mai 2010 et juin 2016 et a démissionné après que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE et a ensuite été remplacé par Theresa May.

Et il n’a pas vraiment fait de paroles lyriques à propos de M. Johnson, laissant entendre qu’il « peut s’en tirer » avec littéralement tout ce qu’il veut et suggérant qu’il a délibérément recruté des photographes professionnels afin qu’il puisse « contourner » les médias.

Dans une interview pour son nouveau documentaire Feral Beasts avec Sky News, il a appelé M. Johnson pour avoir ignoré les médias les plus populaires de Grande-Bretagne et s’est vanté de sa disponibilité auprès des médias à l’époque, bien qu’il ait reconnu que cela ne se produisait pas très souvent.

Il a déclaré : « Boris a toujours été capable de s’en tirer avec des choses que les simples mortels ne semblent pas pouvoir faire. Mais écoutez, je pense que vous ne devriez pas faire ça pour contourner les médias.

« Qu’il s’agisse de conférences de presse, d’interviews ou de médias, c’est important.

«Et je l’ai toujours fait.

« Oui, les conférences de presse étaient plutôt rares, mais je n’ai jamais hésité à participer à l’émission Today et à venir dans votre émission.

Il a dit : « Pas tous les jours parce qu’il a un pays à diriger.

« Mais je pense que les interviews importantes, que ce soit la BBC, le programme Sunday Morning ou le programme Today, Sky news, les débats télévisés.

« Ce sont des choses importantes que je n’ai jamais cherché à éviter. »

M. Cameron a rappelé aux auditeurs que M. Johnson avait ses propres photographes en place pour échapper aux médias bien qu’il ait lui-même tenté d’embaucher le photographe David Parsons en 2010 avant un tollé politique obligé de faire demi-tour.