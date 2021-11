David Copperfield sur le passé, le présent et l’avenir de la magie.

Larry pèse son anniversaire, la controverse de Dave Chappelle et annule la culture. Il rejoint ensuite David Copperfield à Las Vegas pour discuter de son livre History of Magic et de ses débuts avant de devenir l’un des magiciens les plus titrés au monde (13:39). David raconte certaines des histoires derrière ses plus grandes illusions, comme la disparition de la Statue de la Liberté (49:50), approfondit avec Larry les secrets du spectacle (1:03:15), et bien plus encore.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : David Copperfield

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

