David Coulthard : “Absolument” débutera entre Hamilton et Russell

David Coulthard pense que la maturité de George Russell dans son affrontement face à face avec Lewis Hamilton chez Mercedes définira son avenir en Formule 1.

Le Britannique de 23 ans s’apprête à affronter un compatriote de 13 ans son aîné l’an prochain, lorsqu’il remplacera Valtteri Bottas chez les champions du monde en titre.

Pour Hamilton, cela représente un autre type de défi avec l’arrivée d’un jeune affamé qui voudra rapidement montrer qu’il a les références pour remporter lui-même les titres des pilotes.

Bottas, d’autre part, a été promu dans l’équipe à court terme après la retraite soudaine de Nico Rosberg à la fin de 2016 et alors qu’il parlait de devenir un champion, il est toujours resté dans l’ombre de Hamilton.

C’est cependant beaucoup moins susceptible d’être le cas avec l’ambitieux Russell – et Coulthard pense que l’évolution de la dynamique entre lui et Hamilton déterminera si le pilote Williams actuel est vraiment destiné au sommet.

Lui ayant suggéré sur Channel 4 qu’il « donnerait le coup d’envoi » entre Hamilton et Russell, l’Écossais a déclaré : « Ce sera le cas, absolument. Ce sera la fabrication de George contre le conducteur de quelques générations.

« C’est là que George Russell devient la formation d’un futur champion du monde. Parce qu’il n’a été poussé par aucun de ses coéquipiers, ce sera très différent avec Lewis.

“Au début, il sera juste jeune et plein d’énergie, il sera frais et ensuite il sera épuisé par l’acharnement de Lewis, et c’est à ce moment-là qu’il grandira en tant qu’homme.”

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été quelque peu marqué par la gestion d’un partenariat de plus en plus acrimonieux entre Hamilton et Rosberg, mais insiste sur le fait que toutes les leçons ont été retenues.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préparé à une éventuelle situation Hamilton/Rosberg avec l’arrivée de Russell, Wolff a répondu : « Non, chaque relation est différente.

« Je pense que nous avons beaucoup appris depuis les années avec Nico et nous pourrons gérer la situation.

“Je pense que George apprendra énormément de Lewis parce qu’il est le meilleur pilote qui ait jamais été là-bas.

«Donc, à mon avis, nous devons juste lui donner du temps. C’est sûr qu’il abordera le sujet et dira ‘bon, je n’ai pas besoin de temps, je vais à fond’.

« Mais il faudra du temps. Je veux garder la bonne dynamique et le bon élan dans l’équipe et ça va être tout simplement bien.