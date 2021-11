David Coulthard pense que céder le championnat du monde à Max Verstappen pourrait être « une bonne petite réinitialisation » pour Lewis Hamilton pour rafraîchir sa faim.

Hamilton a remporté sept titres mondiaux des pilotes, dont six au cours des sept dernières années, et n’en a besoin que d’un de plus pour établir une nouvelle référence qui le placerait devant Michael Schumacher.

Mais le Britannique a du pain sur la planche pour y parvenir cette saison, avec 19 points de retard sur Max Verstappen avec quatre courses à disputer.

Une bataille de championnat qui a été menée de près tout au long de la campagne a fait des merveilles pour la popularité de la Formule 1, comme le reconnaît Coulthard.

L’Ecossais pense également que si Hamilton doit donner le meilleur à son rival Red Bull cette année, cela pourrait renouveler l’appétit de l’homme Mercedes pour 2022 lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur.

« Je pense que Max gagner le championnat serait mieux pour le sport », a déclaré Coulthard à talkSPORT. « Ce serait aussi une bonne petite réinitialisation pour Lewis pour garder sa motivation.

« Il dit toujours que le huitième titre ne change rien pour lui et que cela n’améliorerait certainement pas son héritage.

«Le business du sport consiste à essayer de capter de nouveaux publics et d’essayer d’attirer ces yeux sur la piste. Je pense que Max le fera.

Cependant, même si Verstappen a remporté neuf courses cette saison contre cinq pour Hamilton, Coulthard insiste sur le fait que ses opinions ne sont pas influencées par lequel d’entre eux serait le champion le plus digne.

« Les deux le méritent, il ne s’agit donc pas que l’un d’eux le mérite davantage ou a-t-on une meilleure voiture », a ajouté l’ancien pilote de 50 ans Williams, McLaren et Red Bull.

« Ce sont deux athlètes exceptionnels au sommet de leur art, deux parties différentes de leur carrière.

«Je pense que cela va au fil. Cela va fluctuer. Il y a un sentiment que Lewis a vraiment besoin de livrer ce week-end (au Grand Prix du Brésil). C’est un circuit sur lequel Max a été exceptionnel et Red Bull s’est bien comporté dans le passé.

« La météo peut tout renverser. Nous avons également vu Max se faire éliminer alors qu’il menait le Grand Prix il y a quelques années.

Coulthard a ajouté : « Je pense que ça va à Abu Dhabi. J’espère qu’il ira à Abu Dhabi.

«Je suis nerveux parce que je suis un fan. Je ne peux pas influencer qui gagne et je profite juste de la course.

« C’est une excellente saison de Formule 1 et c’est engageant. Les saisons précédentes n’ont pas tout à fait livré cela.

