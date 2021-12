David Coulthard minimise avec confiance le discours sur la retraite de Lewis Hamilton

L’ancien pilote de F1 David Coulthard n’a aucun doute que Lewis Hamilton reviendra pour la saison prochaine malgré sa perte de titre dans le dernier tour.

Hamilton semblait être sur la bonne voie pour un huitième championnat du monde record après avoir contrôlé une grande partie du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, mais une voiture de sécurité tardive a changé le visage de la course.

Le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, pouvant alors s’arrêter et faire monter des pneus tendres neufs, cela signifiait que lorsque la course reprenait avec un tour à faire, Hamilton ne pouvait pas faire grand-chose pour conserver son avance, voyant ainsi le titre filer et aller à Verstappen comme le pilote Red Bull a fait le déplacement lors de la dernière tournée du circuit de Yas Marina.

Hamilton n’était naturellement pas d’humeur bavarde après la course, félicitant Verstappen pour son succès et gardant un profil bas au-delà de la cérémonie du podium.

Cependant, dans les entretiens immédiats avec Sky après la course, Hamilton a déclaré « nous verrons pour l’année prochaine » lorsqu’on lui a posé des questions sur son avenir.

Ces mots ont conduit des personnalités comme l’ancien pilote Red Bull Mark Webber à suggérer qu’au lendemain de la course, Hamilton pourrait envisager de se retirer de la Formule 1.

Coulthard n’est cependant pas d’accord, affirmant que l’engagement de Hamilton envers la Formule 1 est « incontestable ».

S’exprimant sur BBC Radio Five Live, le 13 fois vainqueur de la course a déclaré : « L’engagement d’Hamilton est incontestable.

« Il a montré pourquoi il était sept fois champion du monde. C’est un phénomène et c’est un sportif incroyable.

« Il s’est déjà engagé pour deux autres années. C’est une personne d’équipe, il s’est engagé dans cette équipe et il sera là l’année prochaine pour tenter de remporter un huitième titre mondial.

«Je pense qu’il a la paix intérieure. Il sera clairement déçu, c’est le moins qu’on puisse dire, mais vous devez essayer d’imaginer vous mettre à sa place – c’est un grand pilote de course, il a remporté plusieurs championnats et il a surmonté l’adversité dans sa carrière de pilote.

«Ce n’est qu’un autre de ces moments qui ne dilueront pas les nombreux grands moments de sa carrière.

« Il est un exemple fantastique pour les sportifs sur la façon de gérer la défaite.

« Il a reconnu le défi de Verstappen et ce sont les moments pour lesquels il vit. Oui, il aurait voulu gagner mais il a de nouveau montré son éclat.

Hamilton est sous contrat avec l’équipe Mercedes jusqu’en 2023, après avoir signé un nouveau contrat en juillet.

Le copropriétaire et patron de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, a ajouté un peu plus de poids à l’idée que Hamilton envisage son avenir en Formule 1 à la suite des événements d’Abou Dhabi, qui a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse qu’il ne pouvait « espérer » que les sept -Time Champion du monde sera de retour à l’action en 2022.

Pendant ce temps, son rival pour le titre, Max Verstappen, pense qu’il n’y a « aucune raison pour laquelle » Hamilton devrait quitter le sport après la façon dont il a perdu le titre lorsqu’il a été interrogé sur le pilote récemment anobli lors du gala de remise des prix de la FIA jeudi soir.