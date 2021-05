David Coulthard prédit « l’ère Verstappen » après Hamilton

David Coulthard s’attend à ce que la F1 passe bientôt de “l’ère Hamilton” actuelle à une nouvelle dominée par Max Verstappen.

Grâce aux progrès de Red Bull, Verstappen a la voiture pour se battre pour Lewis Hamilton cette saison et fait jusqu’à présent exactement cela.

Et grâce à une victoire dominante au Grand Prix de Monaco, couplée au fait que Hamilton a terminé en P7, le Néerlandais a pris la tête du classement pour la première fois de sa carrière.

Bien que l’ancien Red Bull Coulthard ne pense pas que Verstappen deviendra la force dominante du sport cette saison, il s’attend à ce que cela se produise bientôt.

« Il a les compétences et est un homme pour les saisons à venir. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous assisterons à un passage de l’ère Hamilton à l’ère Verstappen », a déclaré l’Écossais. racingnews365.com.

«Je ne sais pas si cela se produit déjà cette année, ce sera à cause de la course au développement entre les équipes. Nous n’en sommes qu’au début de la saison.

« A Barcelone, Mercedes était bien trop fort pour Red Bull, mais à Monaco, c’était encore Red Bull trop fort pour eux. Je pense que ce sera un changement cette saison.

Verstappen n’est pas le seul jeune pilote à impressionner cette saison, avec George Russell, Charles Leclerc et Lando Norris qui ont tous également connu de bons débuts de campagne pour leurs équipes respectives et largement considérés comme étant déjà parmi les meilleurs de la grille.

Coulthard a spécifiquement désigné ces quatre talents comme les talents qui l’enthousiasment, non seulement pour leurs capacités en piste, mais aussi pour la façon dont ils agissent en dehors de la voiture par rapport à Hamilton, qu’il ne trouve pas génial à cet égard.

“Je suis vraiment excité par l’avenir du sport”, a-t-il ajouté.

« Lewis est un excellent pilote, ne vous méprenez pas, mais ce n’est pas un homme du peuple dans le paddock.

“Max, Charles, George et Lando en revanche, comprennent que leur travail consiste non seulement à conduire des voitures de course mais aussi qu’ils doivent traiter avec les médias et les sponsors, qu’ils doivent juste être ouverts, ce qui n’a pas toujours été le cas avec divers conducteurs dans le passé. »

