David Coulthard trouve l’ère Pirelli “déroutante” et “ennuyeuse”

L’ancien pilote de F1 David Coulthard n’aime pas à quel point la série est devenue dépendante de la gestion des pneus avec Pirelli.

Pirelli est devenu le fournisseur exclusif de pneus de Formule 1 à partir de la saison 2011, mais l’objectif de rendre les courses plus imprévisibles et plus variées stratégiquement a eu du mal à se concrétiser.

Au fil des ans, les équipes et les pilotes sont devenus bien formés à la gestion des pneus, ce qui leur permet de ralentir le taux de dégradation du caoutchouc Pirelli.

Et cette approche de la course de Formule 1 ne convient pas à Coulthard, qui a travaillé avec divers fournisseurs de pneus tout au long de sa carrière.

“J’ai conduit avec des Goodyears, Bridgestones, Michelins et en fait aucun d’entre eux n’était ce que j’appellerais de ‘mauvais pneus'”, a-t-il déclaré à ..

« Il y avait évidemment des moments où Bridgestone ou Michelin avaient un avantage sur le circuit. Mais c’étaient des entreprises formidables avec lesquelles travailler, repoussant les limites, développant de nombreux nouveaux pneus.

« Nous n’avons jamais parlé de dégradation thermique. Nous n’avons jamais parlé de ‘[you] ne peut pas pousser les pneus ». Ils ont atteint un sommet quand ils étaient neufs, ils sont tombés, peut-être que vous avez du grain, peut-être que vous avez des cloques, mais c’étaient des pneus.

“Toute cette ère Pirelli est juste déroutante pour moi et ennuyeuse pour moi d’avoir à en parler, et super ennuyeuse pour moi d’avoir à écouter les pilotes dire ‘J’essayais d’éviter d’appuyer trop fort sur les pneus’.”

La soi-disant «guerre des pneus» de Formule 1 a pris fin après 2006, la dernière saison où Bridgestone et Michelin ont tous deux servi de fournisseurs de pneus mais, pas plus tard qu’en 2020, Lewis Hamilton a appelé à un retour à plusieurs fournisseurs pour pousser Pirelli.

Et comme l’a souligné Coulthard, il y a beaucoup d’autres “guerres” en Formule 1, mais les pneus n’en font pas partie et c’est le domaine qui suscite le plus de critiques.

« Nous avons des guerres de moteurs, nous avons des guerres de châssis, nous avons des guerres de pilotes et puis nous avons un seul fabricant de pneus, où tous les pilotes se plaignent des pneus », a-t-il déclaré.

«Je préférerais aller chez Avons ou Goodyear ou quelque chose comme ça et ils ont juste deux composés génériques mais de bons pneus et ensuite nous n’avons pas à écouter les taureaux ** t.»

