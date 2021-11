David Coverdale accueillerait l’intronisation de Whitesnake au Temple de la renommée du rock and roll « à bras ouverts »

David Coverdale, qui faisait partie des VIOLET FONCÉ les membres qui ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll en 2016, a été demandé dans une nouvelle interview avec QFM96‘s « Torg et Elliott » émission de radio s’il pense qu’il finira par obtenir le feu vert en tant que membre de son post-VIOLET tenue SERPENT BLANC. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’ai fait le Temple de la renommée pour VIOLET, j’ai parlé avec les gars là-bas et ils étaient très, très ouverts qu’ils pensaient qu’il était approprié que SERPENT BLANC être là-dedans. Mais vous devez vous souvenir de quelque chose – ce sont déjà des cerises sur un gâteau incroyable de ma vie. Donc, si cela se manifeste, c’est incroyable. Ce n’est pas sur ma bucket list, mais je le recevrais à bras ouverts. Parce que ce genre de choses sont des validations de vos pairs. »

Même si les artistes sont admissibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD doivent encore être reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N’ ROSES dans la première année d’admissibilité de ce groupe.

Les salle de rock n’a pas intronisé SABBAT NOIR jusqu’en 2006, et METALLIQUE suivi trois ans plus tard.

salle de rock les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres « critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock’n’roll », ce qui est, bien sûr, sujet à interprétation.

Admissible à l’induction depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009, et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible au salle de rock depuis 1993, mais n’a été intronisé qu’il y a cinq ans.

PRÊTRE était sur le bulletin de vote pour salle de rock l’intronisation l’année dernière, mais n’a pas reçu suffisamment de voix pour faire la promotion de 2020.

Eligible à l’induction depuis 1999, PRÊTRE était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 de la Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.

IRON MAIDEN était sur le bulletin de vote pour salle de rock induction cette année, mais n’a pas fait la classe de 2021.

VIOLET FONCÉles trois premiers alignements de ont été intronisés dans le salle de rock, y compris le guitariste Ritchie Blackmore, le batteur Ian Paice, claviériste Jon Lord, et divers chanteurs et bassistes — Rod Evans, Ian Gillan, Roger Glover, Coverdale et Glenn Hugues.

VIOLET FONCÉles discours d’acceptation comprenaient des tours de Gillan, Gantier, la paix, Coverdale et Hugues avant la programmation actuelle de VIOLET FONCÉ – Gillan, Gantier, la paix, guitariste Steve Morse et claviériste Don Airey — est monté sur scène et a joué un court set composé de « L’étoile de l’autoroute », « Oignons verts » (avec une image de Seigneur derrière eux), « Faire taire » et « De la fumée sur l’eau ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).