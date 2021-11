David Coverdale de Whitesnake dit que la pandémie est un problème de santé publique, pas un problème politique

David Coverdale a déploré la politisation de la pandémie de coronavirus, la qualifiant de « déchirante ».

Les SERPENT BLANC Le leader a évoqué l’impact dévastateur de la pandémie sur la capacité des artistes à se produire, à créer et à vivre de leur musique tout en discutant de sa prochaine tournée « d’adieu », dont le lancement est prévu en 2022.

« Ce sera vraiment moi qui me tiendrai là dans un moment émotionnel très chargé, probablement en train de sangloter, comme vous m’avez vu le faire plusieurs fois, je remercie les gens et souhaite que les gens restent en sécurité et en bonne santé et merci pour le voyage , a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

« Pour que j’atteigne l’achèvement, c’est pourquoi je signe cela, je suis tellement préoccupé par le bien-être des gens qui viennent nous voir – pour mon équipage, mon groupe. Des protocoles de santé stricts seront appliqués.

« Je suis la cible de ce virus », Coverdale a continué. « Je ne peux pas comprendre les politiciens qui en ont fait un problème politique par opposition à un problème de santé. C’est un problème de santé. Et la seule façon de s’en sortir est si les gens adhèrent aux conseils des scientifiques, les médecins, peu importe.

« Je suis tellement habitué à voir la communauté. Quand je regarde mon public, ils ont des âges différents, des couleurs différentes. J’ai un très bon équilibre hommes/femmes… Donc, ce sens de la communauté est comme chaque émission que je fais. Comment se fait-il qu’on ne puisse pas le sortir de là ?

« C’était l’occasion parfaite pour le monde de se rassembler et d’attraper ce virus, de lui botter le cul, mais à la place, il y avait tellement de divisions », a-t-il ajouté. David ajoutée. « C’était déchirant à voir. »

Plus tôt cette année, Coverdale Raconté effondrement de Détroit WRIF radio qu’il a été contraint de retarder sa tournée de retraite en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

« Les gens, comme vous pouvez l’imaginer, sont extrêmement désespérés d’aller à des spectacles et de faire des spectacles », a-t-il déclaré. « Ce n’est tout simplement pas sûr, et ce ne sera pas l’énergie, l’atmosphère avec laquelle nous sommes familiers. Nous devons nous assurer [to] travailler en tant que communauté mondiale et, pour moi, en tant qu’artiste mondial, travailler ensemble et être, comme on dirait, solidaires les uns des autres, se soutenir et se respecter. C’est une pandémie mondiale – ce n’est pas seulement nous. Et masquez-vous. Sortons de là. Fais-toi vacciner, et sortons de ce truc.

« Je ne pense pas que ce sera jamais pareil », a-t-il poursuivi. « Je pense que la société a changé. Cela a été une période très difficile pour les personnes qui ont été seules, je pense. Et c’est une grande partie de mon public cible avec mes réseaux sociaux – pour essayer de remonter le moral des gens, jusqu’à ce que je puisse sortir là-bas et vraiment faire ma tournée d’appréciation et de gratitude. Et j’espère que je suis encore physiquement capable de le faire et pas seulement de péter de la poussière. «

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT pour que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale, qui a eu 70 ans en septembre dernier, a eu ses deux genoux remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, » Chair & Sang « , qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



