David Coverdale de Whitesnake enfile une tenue de père Noël pour un nouveau message vidéo « Joyeux Noël »

SERPENT BLANC leader David Coverdale a encore une fois enfilé un le père Noël tenue alors qu’il partageait un nouveau message vidéo « Joyeux Noël » pour ses fans. Découvrez-le ci-dessous.

Coverdale, qui a eu 70 ans en septembre, a récemment fait part de son intention de se retirer des tournées après la prochaine série de concerts du groupe à travers le monde, racontant au « Appétit pour la distorsion » podcast : « J’avais prévu de prendre ma retraite sur la tournée 2020 quand j’avais 69 ans. Je pensais que c’était l’âge parfait pour le chanteur de SERPENT BLANC pour l’appeler un jour. Mais malheureusement, cela ne devait pas être, comme nous le savons ; d’autres événements étaient prévus. Alors maintenant, les designs de t-shirts ne résonnent pas aussi bien pour 70. Mais c’est hallucinant pour moi que je prépare ma tournée d’adieu. Et c’est – ne vous y trompez pas, c’est la tournée d’adieu. J’ai 70 ans. C’est une chose très difficile physiquement pour moi à faire dans le meilleur des cas. Mais il est très important pour moi d’atteindre l’achèvement et d’exprimer mon appréciation et ma gratitude à toutes les personnes – les millions de personnes au fil des ans – qui m’ont soutenu pendant cinq décennies, cinquante ans. Ça m’épate, c’est vraiment le cas. »

« Beaucoup de mes pairs et contemporains en sont à leur 20e tournée de retraite. Je n’ai pas l’intention de planifier cela », a-t-il précisé. « Je dois expliquer, cependant – c’est moi, juste David Coverdale, qui se retire des tournées à ce niveau. SERPENT BLANC fera encore des projets. J’ai écrit de la musique tout au long de COVID. J’ai écrit de belles nouvelles idées. j’ai des idées au cas ou Jimmy [Page] veut faire n’importe quoi — écrivez sur FaceTime, qui lui est un concept étranger. Mais toutes les chansons que nous pouvons utiliser pour un SERPENT BLANC projet. Mais la musique de SERPENT BLANC continuera. C’est le plus important que les gens sachent. J’arrête juste de tourner à ce niveau, c’est tout. »

Selon Coverdale, il pourrait très bien y avoir de la nouvelle musique de SERPENT BLANC dans les années qui ont suivi sa retraite de la route.

« J’ai plein d’idées pour SERPENT BLANC, donc nous avons peut-être un autre projet là-bas – je ne sais pas – sans la pression d’avoir à partir en tournée « , a-t-il déclaré. » Nous avons une base de fans tellement solide, je pense que les fans vont acheter le disque avec ou sans tournée . C’est juste émotionnellement pour moi d’être capable d’aller là-bas et de faire des choses. Et aussi, vous devez vous en souvenir, nous avons commencé cette série de coffrets hérités, similaire au 25e anniversaire. Nous avons, je pense, le 35e anniversaire de ‘Glisse le dedans’; le 30e anniversaire de la SERPENT BLANC album de 87 ; nous avons un projet très spécial prévu pour accompagner la tournée ; nous avons un autre coffret prévu pour cette période l’année prochaine. Et puis en 2023, nous avons le 30e anniversaire de COUVERTURE/PAGE, et le 50e anniversaire de mon adhésion VIOLET FONCÉ. Époustouflant. Ce n’est donc pas comme si je prenais ma retraite. [Laughs]

« Heureusement, physiquement et vocalement, j’ai toujours la marchandise », a-t-il poursuivi. « Comme ma femme me le rappelle, j’étais en tournée jusqu’au printemps 2020, avant le verrouillage. Et j’avais 68 ans, et je suis toujours en train de botter le cul. Bien sûr, avoir un groupe incroyable et un public incroyable et enthousiaste vous donne cet aspect énergisant. C’est juste que voyager est un défi pour moi. Mais la musique est de l’oxygène pour moi. Je ne vais pas aller à la pêche ou faire du crochet; Je vais certainement faire des projets. J’ai la chance d’avoir le mien studio. C’est le meilleur d’un tas de mondes. Et je dois remercier les gens en personne du monde entier pour m’avoir aidé à être dans cette position que je suis dans ma vie en ce moment. Je ne veux pas le faire à travers une vidéo [on] Réseaux sociaux : « Désolé, nous ne pouvons pas sortir, mais merci pour 50 ans. » Ce serait un crève-cœur pour moi. »

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, » Chair & Sang « , qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.

En juillet dernier, SERPENT BLANC a annoncé avoir recruté un chanteur/multi-instrumentiste croate Dino Jelusick pour sa prochaine tournée. Jelusick est membre du groupe de vente multi-platine ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN et faisait auparavant partie de SALE SHIRLEY (avec Georges Lynch), CONDUITE DES ANIMAUX et enregistré avec beaucoup d’autres.



