David Coverdale de Whitesnake pleure la mort du légendaire musicien de session Michael Finnigan

SERPENT BLANC leader David Coverdale a réagi au décès de Michael Finnigan, un claviériste et chanteur américain qui avait principalement travaillé comme studio indépendant et musicien de tournée.

Selon CelebrityAccess, Finnigan a succombé à un cancer du rein mercredi matin au Ceder Sinai Medical Center de Los Angeles. Il avait 76 ans.

Plus tôt aujourd’hui, Coverdale pris à son Twitter de partager le Accès aux célébrités article sur Finnigan‘s, et il a inclus le message suivant: “Tellement triste d’apprendre la nouvelle du décès de cet homme fantastique et musicien incroyable… J’ai été honoré de travailler avec lui sur mon album ‘Into The LIGHT’… Déchirant…”

Finnigan est surtout connu pour ses contributions d’orgue Hammond (et vocales) à des dizaines d’enregistrements, par une grande variété d’artistes, au cours des 50 dernières années, apparaissant sur des albums avec CROSBY, STILLS & NASH, LE TRANSFERT DE MANHATTAN, LA DÉPENDANCE DE JANE, Etta James, Dave Mason, Joe Cocker, Dan Fogleberg, Ringo Starr, Maria Muldaur, James Ingraham, Tracy Chapman, Rod Stewart, Jean Hiatt, Leonard Cohen, copain gars, Sam Moore, Curtis Salgado, Keb’Mo’, Taj Mahal, Bonnie Raitt, et plein d’autres. Aditionellement, Finnigan a fourni l’orgue Hammond à de nombreuses musiques de films et de télévision – et à des publicités – au fil des ans.

Pendant l’enregistrement avec LES SERFS à la fin des années 1960 à New York, Finnigan rencontré et enregistré avec Jimi Hendrix. L’album était ” Ladyland électrique “ et les pistes sur lesquelles il a fourni l’orgue Hammond introduit Finnigan à un public beaucoup plus large.

Finnigan laisse dans le deuil son épouse depuis plus de 50 ans, Bonbons Finnigan, et leurs deux enfants.

Sorti en 2000, “Dans la lumière” a été Coverdaletroisième album solo de.

Dans une interview avec Rock classique magazine, Coverdale a déclaré que « l’ensemble des prémisses » de “Dans la lumière” est “de sortir de ce que je ressentais comme une période sombre… Je ne savais pas vraiment qui j’étais, en utilisant l’illusion de David Coverdale J’ai créé, ou que d’autres ont créé. J’en ai eu marre d’essayer d’être à la hauteur de ça, ce qui n’est pas nécessairement qui je suis.”



Tellement triste d’apprendre la nouvelle du décès de cet homme fantastique et musicien incroyable… J’ai été honoré de travailler avec lui sur mon album ‘Into The LIGHT’… Déchirant…??????❤️‍?❤️‍?❤️‍ ? Le légendaire claviériste et joueur de session Mike Finnigan est décédé à 76 ans https://t.co/Xlf3yQmNY6 – David Coverdale (@davidcoverdale) 11 août 2021

Mots clés:

serpent blanc

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).