David Coverdale de Whitesnake vend le domaine de Lake Tahoe pour 6,8 millions de dollars

Ancien VIOLET FONCÉ et courant SERPENT BLANC chanteur David Coverdale a vendu son domaine de Lake Tahoe pour 6,8 millions de dollars.

Coverdale a mis la maison sur le marché en avril 2019 pour 9,85 millions de dollars, mais ce prix est descendu en avril 2020 à 7,65 millions de dollars, en novembre 2020 à 7,2 millions de dollars et en février 2021 à 6,8 millions de dollars.

Située à Incline Village, une communauté sur la rive nord, la résidence fermée présente de hauts plafonds avec poutres apparentes, des accents de bois et de pierre, trois cheminées, quatre chambres et 6,5 salles de bains. La suite principale dispose d’une baignoire spa surélevée, de plusieurs dressings et d’une terrasse privée.

«Chaque jour depuis plus de 30 ans, ma famille et moi avons aimé et embrassé notre maison», Coverdale dit de la propriété dans un communiqué. “La vue imprenable de chaque fenêtre, la paix et la tranquillité, et l’intimité… loin du cirque à trois anneaux de l’industrie de la musique, mais à quelques heures de vol de Los Angeles lorsque le travail vous appelle.”

Chase International, qui détenait la liste, a publié un aperçu vidéo de la maison sur Youtube. Découvrez-le ci-dessous.

Octobre dernier, Coverdale a parlé à Darren Paltrowitz de sa décision de quitter sa maison de longue date à Incline Village, Nevada et de s’installer dans les contreforts de la Sierra Nevada.

“Après avoir eu 10 ans d’arthrite dégénérative, après 12 ans, ou peu importe, avoir une très grande maison – quatre étages et absolument impraticable pour les ascenseurs, à 7 000 pieds – au lieu de me battre pour cela, comme je l’ai fait lors de mon dernier divorce, Je ne pouvais plus le faire; je ne pouvais plus y faire face. ” David mentionné. «Et c’est tout simplement magnifique – des cartes postales de Dieu au quotidien. C’est l’un des plus beaux lacs alpins du monde. Il n’y a pas de gratte-ciel. Vous n’êtes pas autorisé à construire au-dessus du niveau des arbres. Los Angeles, ils seraient debout sur le pont en train de mordre des morceaux d’air frais. Mais oui, c’est un endroit glorieux et glorieux. “

Interrogé sur ce qui l’a amené dans cette région en premier lieu, le chanteur d’origine britannique, qui vit en Amérique depuis le milieu des années 1980, a répondu: “Eh bien, c’était des impôts. Je suis un exilé fiscal depuis l’âge de 21 ans. vieux. Quand l’album de 87 a tout juste commencé à devenir batshit, nous avons eu une réunion de sept heures à Los Angeles, et ils m’ont courtisé au Delaware ou à Miami. Le secteur de la musique, à cette époque, bien sûr, c’était Los Angeles. Donc J’ai dit: «Quel est l’endroit le plus proche…» Et curieusement, à l’école, j’avais réalisé un projet scolaire des Jeux olympiques d’hiver de Squaw Valley. J’avais donc entendu parler du lac Tahoe, mais je n’en connaissais pas la géographie. Et le premier jour où je me suis réveillé – je suis arrivé au milieu de la nuit. Il n’y avait pas de lampadaires – c’était juste noir. Je pense que j’ai terminé un tour du monde et j’ai eu une ruche de guêpes dans le cul à propos de quelque chose. Et le suivant jour où je me suis réveillé encore un peu énervé et grincheux, en train de préparer un café. Et j’ai ouvert ces rideaux à cette mâchoire tombante, superbe, vue magnifique, grand écran – tout simplement incroyable. mon café, et je suis descendu à ce quai de bateau, et je me suis assis là, et je me sentais comme toute cette armure rouillée de toutes les conneries et les drames et les feuilletons qui se déroulent en tournée, tombent juste et dans l’eau. C’était une réunion extraordinaire. C’était comme ces moments hollywoodiens de voir cette femme marcher en slo-mo, et vous soudainement, votre verre est en pause, au ralenti à mi-chemin de votre bouche, et c’est le coup de foudre et le temps s’est arrêté. C’était ce genre de moment, et ça l’est toujours. “

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR ET LE CERCLE et RANGER DE NUIT de sorte que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Coverdale, qui a eu 69 ans en septembre, a vu ses deux genoux remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à jouer en direct.

SERPENT BLANC avait tourné pour soutenir son dernier album, “Chair & Blood”, qui a été publié en mai 2019 via Frontiers Music Srl.