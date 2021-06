David Coverdale : “Je me suis toujours lancé un défi en tant que chanteur”

Lors d’une apparition sur le guitariste acclamé Joe Bonamassasérie d’interviews à succès “En direct de Nerdville”, SERPENT BLANC leader David Coverdale a parlé de son évolution en tant que chanteur. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je me suis toujours lancé un défi en tant que chanteur. Et, bien sûr, ceux [early] les chansons deviennent plus difficiles à mesure que vous vieillissez. Tout comme vous, vous ne voulez pas revenir sur la même chose. Tu veux allumer le Formule Un et voyez où vous allez. Le public et le groupe sont une partie immense de cela qui vous inspire et vous motive à vous exprimer au mieux et à aller dans des endroits où vous n’êtes peut-être pas allé auparavant. Le mien essayait d’imiter, en tant que gars relativement jeune, avant qu’il ne soit bâtardé avec des cigarettes et de l’alcool, j’avais cette pure voix d’enfant de choeur britannique. Et j’étais plus proche, quand j’ai chanté avec des partitions d’un Spencer Davis enregistrer, à Steve Winwood — croyez-le ou non — que mes autres héros, qui ont commencé avec Joe Cocker, qui a été le premier chanteur blanc au Royaume-Uni à chanter et à ressembler à un homme afro-américain. Mon Dieu, c’était comme Ray Charles dans un personnage de Sheffield. Mais pour moi, ils étaient juste miraculeux, et le sont toujours. Mais je ne connaissais aucun des trucs techniques. Comme, Loup hurlantLe micro de ‘s ne pouvait pas gérer la puissance – la puissance pure. C’était un grand homme, donc il y aurait une distorsion ainsi que tout ce qu’il y avait de graveleux. Mais il y aurait cette distorsion supplémentaire que le micro ajouterait à l’enregistrement. Et j’essaierais de recréer ça. Et la seule façon pour moi de le faire était d’utiliser littéralement tout mon corps, tout le diaphragme. C’est un énorme effort physique pour élever ce gros bâtard d’une voix dont j’ai été béni.”

Coverdale, qui a eu 69 ans en septembre dernier, a récemment confirmé qu’il prévoyait de se retirer des tournées après la prochaine série de concerts du groupe à travers le monde.

Même si Coverdale ne fonctionnera plus avec SERPENT BLANC, il envisage toujours d’écrire et d’enregistrer du nouveau matériel une fois qu’il se sera retiré de la route.

Au début de l’année dernière, SERPENT BLANC a été contraint d’annuler sa tournée américaine avec SAMMY HAGAR & LE CERCLE et GARDE DE NUIT de sorte que Coverdale pourrait subir une intervention chirurgicale pour hernie inguinale bilatérale. Finalement, tous les spectacles ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Coverdale ses deux genoux ont été remplacés par du titane en 2017 après avoir souffert d’arthrite dégénérative. Il a expliqué plus tard qu’il souffrait tellement d’arthrite aux genoux que cela entravait sa capacité à se produire en direct.

SERPENT BLANC était en tournée pour soutenir son dernier album, ” Chair & Sang “, qui a été publié en mai 2019 via Frontières Musique Srl.



