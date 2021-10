David Coverdale sur la mort de Tawny Kitean : « Je ne l’ai pas vu venir »

David Coverdale dit qu’il a été choqué d’apprendre la mort de l’actrice Julie E. « Tawny » Kitaen, qui est surtout connue dans le monde du rock pour son apparition dans la vidéo du groupe pour « Ici, je recommence ».

Tandis que SERPENT BLANC travaillait sur cet album éponyme de 1987, Coverdale commencé à sortir Kitaen, qui avait récemment joué en face Tom Hanks dans le film « Fête des célibataires ». Kitaen bientôt apparu dans plusieurs SERPENT BLANCles clips de , y compris ceux pour « Ici, je recommence », « Est-ce l’amour » et « Encore de la nuit ». Images de Kitaen se tordant sur le capot d’une Jaguar dans le « Ici, je recommence » clip a été appelé l’un des moments vidéo les plus emblématiques – et les plus sexy – jamais filmés.

Coverdale discuté Kitaenpasse dans une nouvelle interview avec Fusion de la radio de Détroit WRIF. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai reçu un texto tard dans la nuit, et j’ai pensé, ‘Oh mon Dieu.’ Vraiment, pour être honnête, il n’y avait pas eu de communication depuis plus de 30. J’ai été profondément investi, et continue d’être investi, dans mon mariage avec [my current wife] Cindy. Je pense que ça aurait été différent si Fauve et j’ai eu un enfant, mais pas nous. Et j’ai envoyé mes condoléances à sa famille et à ses amis et j’ai fait une modeste déclaration publique parce que ce n’était vraiment pas à moi de faire autre chose.

« Comme tu le sais, Fauve est synonyme de SERPENT BLANC, avec MTV« , a-t-il poursuivi. « Cette beauté emblématique et incroyable qui a tellement attiré l’attention sur ma musique. Une fois que vous dites : « Oh mon Dieu, elle est magnifique », vous dites : « Wow, les chansons ne sont pas mauvaises non plus. »

« Ouais, donc ça a été un choc – il n’y avait aucun doute, » David ajoutée. « Je n’ai pas vu celui-là venir. Mais ensuite, malheureusement, je perds beaucoup de gens. À cet âge, c’est tellement bizarre le nombre de personnes que je connais qui vérifient, à titre privé ou professionnel. C’est assez fou. Mais c’est en avant et en avant, ça doit être ma philosophie. »

Plus tôt ce mois-ci, un porte-parole du département du shérif du comté d’Orange en Californie a déclaré que FauveLa cause du décès était une cardiomyopathie dilatée. Le mode de mort était jugé naturel.

Selon le porte-parole, d’autres conditions importantes comprenaient l’athérosclérose coronarienne légère (artères obstruées); mirtazapine (antidépresseur), métabolite de la mirtazapine, alprazolam (Xanax), acétaminophène (Tylenol), prégabaline (analgésique nerveux) et hydrocodone (opioïde).

Kitaen est décédée le 7 mai à son domicile de Newport Beach, en Californie.

Fauveles enfants de — Wynter et Raine Finley, qu’elle a partagé avec son ex-mari, joueur de baseball Chuck Finley – a confirmé le décès de sa mère, écrivant dans un communiqué: « Nous sommes navrés et attristés d’annoncer le décès de notre mère. Nous voulons juste vous remercier tous, ses fans et ses amis, de lui avoir toujours témoigné un tel soutien et l’amour. Tu lui as donné la vie tous les jours. Elle nous manque et nous l’aimons et nous savons que son héritage vivra pour toujours. »

En juin 2020, Fauve Raconté « Aïe, tu es sur mes cheveux » sur la façon dont elle a fini par figurer dans le SERPENT BLANC vidéos : « Ironiquement, j’ai commencé à sortir avec David. Il avait deux millions de dollars de dettes envers David Geffen à ce moment-là. Je travaillais et j’avais plus d’argent que David à ce moment-là, donc je nous ai un peu soutenus. Et quand j’ai entendu l’album et que j’ai été autorisé à entrer et à aider au mixage de l’album… Vous savez comment, lorsque vous chantez différents morceaux, ils vous donnent un morceau de papier et vous choisissez le mot du meilleur morceau. J’ai donc pu le faire. Et John Kalodner, qui était le plus grand gars A&R dans l’entreprise, qui travaille pour David Geffen, dans mon ‘E! Véritable histoire d’Hollywood’ Appelle-moi Yoko Ono — parce que j’ai choisi les pochettes d’album, j’ai choisi le single, j’ai choisi le photographe. J’ai fait la règle qu’aucune fille n’était autorisée dans les coulisses, donc les groupies ont dû me détester.

« Je vais vous dire comment je suis arrivée dans la vidéo », a-t-elle poursuivi. « Marty Caller, le directeur de tous les SERPENT BLANC vidéos, avait tout planifié – avait la fille, avait tout. La veille du tournage, David dit : ‘Veux-tu venir avec moi pour Marty, le réalisateur de la maison de la vidéo ? Nous devons revoir les story-boards. Alors nous sommes allés dans son manoir de Bel Air, et il a ouvert la porte, et sans même dire bonjour ou bonjour, il m’a pointé du doigt et il a dit : « Tu es elle. » Et je me dis ‘Je suis qui ?’ Et il a dit : ‘Tu es la fille.’ Et j’étais déjà actrice. J’avais refusé à quelques groupes de ne pas être dans leur vidéo, parce que j’étais actrice. ‘Je ne vais pas faire de vidéo rock. Est-ce que vous plaisantez?’ C’était la mentalité. Mais c’était mon petit ami sur la vidéo de l’époque, alors je me suis dit : ‘Très bien, j’ai déjà aidé mon petit ami sur tous les RATT pochettes d’album’ – en référence à son ancien petit ami, fin RATT guitariste Robbin Crosby — « pourquoi je ne peux pas aider mon copain dans ses vidéos ? » Et c’est comme ça que ça s’est passé. Et cette pauvre fille a reçu un appel disant qu’elle n’allait plus être dedans, et j’étais là. «

Dans une interview de 2019 avec Consequence Of Sound, Coverdale a confirmé que Kitaen n’était pas le premier choix pour la figure féminine présentée dans la vidéo. « Claudia Schiffer était censé être « le SERPENT BLANC femme », quand elle était la fille des jeans Guess », a-t-il déclaré. « Mais cela s’est effondré près du tournage. Et je prenais Fauve dehors pour le dîner, quand Marty Caller m’a appelé et m’a dit : ‘Tu dois passer, nous avons des problèmes.’ Nous sommes allés chez lui sur le chemin du dîner, il a ouvert la porte, sa mâchoire a touché le sol – comme vous le savez, Fauve était d’une beauté absolue — et il a dit : « C’est elle ! Elle est la SERPENT BLANC femme!’ Et j’ai dit, ‘Marty, C’est un de mes amis. C’est une actrice.’ Et elle a dit : ‘Non, David. Je suis heureux de le faire !’ Désolé Claudie – vous avez très bien fait après aussi. «

Coverdale et Kitaen se sont mariés en 1989 mais l’union n’a duré que deux ans. Kitaen marié Finley en 1997 et a divorcé en 2002, peu de temps après avoir été arrêtée pour avoir prétendument attaqué son mari dans leur SUV à quelques pâtés de maisons de leur domicile. Selon le Los Angeles Times, Kitaen a plaidé non coupable des accusations de violence domestique, et l’affaire a été classée en 2003 après qu’elle eut assisté à des séances de counseling prescrites par le tribunal. Quand elle et Finley divorcée, elle a publié une déclaration disant qu’elle était traitée pour une dépendance aux médicaments sur ordonnance et a promis de devenir « la mère la plus saine et la meilleure possible » pour ses deux filles.

Avant de se connecter avec Coverdale, Kitaen apparaît dans RATT‘s « Revenir pour plus » Clip musical. Elle a également figuré dans plusieurs émissions de téléréalité, dont « La vie surréaliste », « Bâclé » et « Célébrité Rehab avec Dr. Drew ». Elle a eu plusieurs autres démêlés avec la justice, notamment une accusation de possession de cocaïne en 2006 et de conduite avec facultés affaiblies en 2009.

L’une des Jaguar de la « Ici, je recommence » la vidéo a été dépoussiérée pendant SERPENT BLANCle clip de « Tais-toi et embrasse-moi », à partir de 2019 » Chair & Sang « album.

Le lendemain Kitaenpasse, Coverdale a tweeté: « Je viens de me réveiller avec une nouvelle très triste et inattendue… Mes sincères condoléances à ses enfants, sa famille, ses amis et ses fans… »