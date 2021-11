David Coverdale a offert une mise à jour sur la réédition proposée pour le 30e anniversaire de sa collaboration avec jimmy Page. Le bien reçu PAGE DE COUVERTURE set a été enregistré dans plusieurs studios des deux côtés de l’Atlantique au cours de l’hiver 1991-92 avant d’être finalement publié en mars 1993.

Coverdale discuté d’une éventuelle réédition de PAGE DE COUVERTUREest éponyme intitulé LP dans une nouvelle interview avec 107.7 L’os‘s « Lamont & Tonelli ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’étais très excité. Jimmy et j’ai très bien travaillé de manière créative, comme vous pouvez l’entendre, et nous avions encore quatre ou cinq chansons qui n’étaient pas mixées. Et j’ai dit, ‘Jimmy, j’ai toutes ces autres idées. Faisons juste un PAGE DE COUVERTURE ‘2’ ou faisons un double album.’ Et malheureusement, son manager de l’époque l’en a dissuadé, ce qui était exaspérant. Cependant, certaines de ces chansons que je devais présenter à Jimmy sont sur [David Coverdale & WHITESNAKE‘s 1997] ‘Coeur agité’ record – deux d’entre eux. C’était « Reprenez-moi à nouveau » et ‘Femme Trouble Blues’. C’étaient à l’origine des idées pour Jimmy et moi, si nous avions fait un deuxième album. Mais en 2023, c’est le 30e anniversaire, alors cherchez quelque chose de spécial. Ça va être très amusant. »

Coverdale a déjà parlé de sa collaboration avec Page lors d’une apparition en février 2021 sur SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». À l’époque, il a dit que lui et Jimmy prévoyaient un « très grand, luxueux et complet coffret [for] les [LP’s] 30e anniversaire en 2023. »

Quant à savoir quel matériau supplémentaire pourrait faire surface sur le « Page de Coverdale » met le SERPENT BLANC le chanteur a déclaré: « Nous avons quatre morceaux inédits, qui doivent juste être mixés. Mais depuis que nous nous sommes reconnectés, je déconne, j’écris à la maison. Et j’ai deux idées qui pourraient faire des morceaux vraiment amusants – juste pour lancer sur lui et « vois ce que vous pouvez faire avec ça ». La façon dont nous le faisions auparavant – nous avons écrit de la musique vraiment très puissante ensemble.

« L’autre chose que je lui ai recommandée était : ‘Remasterisons l’original, mais je t’aimerais, en Angleterre, avec un mixeur de ton choix, pour faire le jimmy Page mix de l’album, et je ferai le David Coverdale mélanger comme trucs bonus », a-t-il poursuivi. « Et je pense que ce serait génial. Il me fait confiance, je lui fais confiance, et je pense que ce serait formidable pour les fans d’avoir JimmyC’est parti, parce que nous avons tout fait 50/50 sur le projet. Ça a été trois années incroyables ensemble. Je l’ai aimé. Donc, oui, c’est définitivement dans le pipeline. »

A sa sortie, « Page de Coverdale » s’est fortement vendu, culminant au n ° 4 du classement des albums au Royaume-Uni et au n ° 5 aux États-Unis.LED ZEPPELIN balise « cloner », y compris de ZEPPELIN leader Robert Plante, qui a ouvertement exprimé son mépris pour Coverdale, se référant à lui comme « David Cover-version. » Coverdale était tout aussi virulent dans sa réponse, disant à propos de la LED ZEPPELIN chanteur, « Il n’y a certainement pas d’amour perdu entre moi et Robert… Je ne lui enverrais pas de nourriture pour chat s’il mourait de faim. »

Coverdale s’est ensuite excusé auprès de Plante, déclarant dans une interview de 2013 avec Radio TeamRock‘s « Émission de magazine de rock classique »: « Je tiens [Plant] dans la plus haute estime en tant qu’être humain et en tant qu’artiste, et j’aimerais vraiment, vous savez, m’asseoir, lui offrir un verre, lui serrer la main et lui dire : « Je suis vraiment désolé », vous savez, « Peut-on sommes-nous à nouveau amis ? » Je n’ai aucune animosité, juste de la déception en moi-même d’avoir mordu à l’hameçon et couru avec des choses laides. Parce que ce n’est pas approprié pour quelqu’un que je respecte autant. »



