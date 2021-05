David Cronenberg dirigera Crimes of the Future avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart ⋆ .

]]>]]>

Deadline rapporte que David Cronenberg revient derrière la caméra pour la première fois depuis 2014 Cartes des étoiles avec un nouveau long métrage de science-fiction intitulé Crimes du futur.

Selon le métier, Crimes du futur «plonge en profondeur dans un futur pas si lointain où l’humanité apprend à s’adapter à son environnement synthétique. Cette évolution déplace les humains au-delà de leur état naturel et dans une métamorphose, modifiant leur composition biologique. Alors que certains embrassent le potentiel illimité du transhumanisme, d’autres tentent de le contrôler. Quoi qu’il en soit, le «syndrome d’évolution accélérée» se propage rapidement. Saul Tenser est un artiste de performance bien-aimé qui a adopté le syndrome d’évolution accélérée, faisant germer de nouveaux organes inattendus dans son corps. Avec son partenaire Caprice, Tenser a transformé le prélèvement de ces organes en un spectacle pour que ses fidèles adeptes s’émerveillent dans le théâtre en temps réel. Mais avec le gouvernement et une sous-culture étrange qui en prennent note, Tenser est obligé de réfléchir à ce qui serait sa performance la plus choquante de toutes.

Crimes du futur réunira Cronenberg avec Une histoire de violence, Promesses orientales et Une méthode dangereuse l’acteur Viggo Mortensen qui jouera aux côtés de Lea Seydoux (Pas le temps de mourir) et Kristen Stewart (les anges de Charlie). Le tournage devrait avoir lieu à Athènes, en Grèce, cet été.

«Travailler avec David Cronenberg, c’est se lancer dans un voyage d’exploration d’un terrain où personne n’est allé auparavant», a déclaré le producteur Robert Lantos. «Chacune de nos collaborations a été une aventure exaltante et la vision inébranlable de David est ce qu’est le vrai cinéma.

]]>]]>

Lien source