Quant à David Dastmalchian, vous pouvez l’entendre exprimer Calendar Man dans Batman: The Long Halloween, Part One, qui sortira le 22 juin. Il reprendra ce rôle, ainsi que la voix d’Oswald Cobblepot, alias The Penguin, dans Batman: The Long Halloween, Part Two à la fin de juillet roule. Dastmalchian met également en vedette Piter De Vries dans Dune, qui sortira en octobre.