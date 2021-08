David Dastmalchian de la Suicide Squad explique en toute franchise pourquoi son rôle d’homme à pois «résonnait» avec lui

David Dastmalchian est un acteur qui a joué de nombreux rôles de soutien différents dans d’énormes productions et a amassé un certain nombre de crédits dans des films de bandes dessinées. En fait, Polka-Dot Man n’est même pas le seul méchant de Batman qu’il a joué, car il a précédemment dépeint l’homme de main du Joker dans The Dark Knight. Bien qu’il ait un grand codex de personnages de bandes dessinées à son nom, dans une interview avec NME, Dastmalchian explique que le passé sombre et l’état d’esprit de son personnage de The Suicide Squad ont été les premières choses qui “ont immédiatement résonné” avec lui. Voici ce qu’il dit exactement :