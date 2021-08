David Dastmalchian de Polka-Dot Man: ce que la star de Suicide Squad fait ensuite et comment regarder ses films et émissions passés

Cachez vos yeux (à confirmer)

Toujours en 2017, comme le rapporte Deadline, David Dastmalchian et les producteurs Steven P. Wegner et Mali Elfman ont fait appel à la cinéaste Laura Moss pour réaliser un film que l’acteur a lui-même écrit, soi-disant inspiré par ses propres luttes passées contre la dépendance. Le film d’horreur s’appelle Hide Your Eyes et suit une jeune femme du Midwest qui se retrouve hantée par une entité malveillante invisible après avoir expérimenté des drogues. Pour le moment, on ne sait pas si Dastmalchian apparaîtra également dans un rôle, qui d’autre a été choisi ou quand le film (qui devait commencer à tourner à l’été 2017) sortira.