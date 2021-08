David Dastmalchian de Suicide Squad se souvient d’un moment spécial qui l’a fait pleurer sur le tournage du film de James Gunn

in

C’était agréable de savoir que The Suicide Squad a permis à David Dastmalchian de réaliser un rêve d’enfance. Traiter des effets pratiques peut être une entreprise majeure, mais il semblait que l’acteur était plus que prêt à relever le défi. D’une certaine manière, Dastmalchian a rendu hommage au travail de Lon Chaney. L’utilisation du maquillage par Chaney dans l’horreur peut encore être vue dans le cinéma aujourd’hui, même si les effets générés par ordinateur deviennent la norme. Ainsi, la star de Dune a pu réaliser tous ses désirs d’effets pratiques. Plus précisément, Polka-Dot man avait ses plaies incandescentes tout au long de la durée du film.