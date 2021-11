David Davalillo et son bilan du balayage contre Cardenale de Lara

Le gérant de la Braves de Marguerite, David Davalillo, en un entretien a publié le bilan de la performance de son équipe dans la série de deux matchs hier contre les Cardinals de Lara, dans ce qui était le programme double au début de la troisième semaine de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Après le balayage lors de la double journée jouée lundi contre l’ensemble des Lara Cardinals, les déclarations du manager des Braves ont été percutantes, exprimant avec une grande certitude qu’ils devraient être prudents avec l’équipe Bravos si l’équipe continue de travailler de la même manière. .la façon dont il l’a fait.

« Si notre pitch fonctionne, tenez compte de Bravos de Margarita. L’enclos des releveurs s’est ajusté ces derniers jours et ce sera la combinaison, le coup que nous avons toujours eu en conjonction avec le tangage que nous montrons. Attention aux Braves « . a exprimé David Davalillo.

De la même manière, il a parlé des clés des matchs d’hier, où il a mentionné que lors du premier match, la clé de son équipe était la défense, soulignant un jeu du serveur Reinaldo Ilarraza, qui a maintenu cet épisode sans points.

« Aussi la performance de Martinez qui a fait la différence, éliminant deux frappeurs importants avec la carrière de les gagner au deuxième but. »

Dans le deuxième match, Davalillo a souligné la grande performance de ses lanceurs Yander Cáramo et Ramos.

« Qu’ils étaient déjà prévenus, qu’ils allaient lancer respectivement quatre et trois manches, et ils l’ont fait. »

Face aux rencontres à venir, le manager David Davalillo a déclaré : « Ça va se lever et on verra », pour terminer l’entretien, il a clôturé par un message clair et précis pour les fans des Margarita Braves.

« Cette année, nous sommes plus courageux et plus forts que jamais »