La bravoure de David De Gea a été remise en question après qu’Arsenal a marqué alors que le gardien de Manchester United gisait au sol blessé.

Et l’ancien international anglais Trevor Sinclair pense que le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick pourrait envisager de licencier l’Espagnol pour de bon.

.

Arsenal s’est essentiellement inséré dans un filet vide avec De Gea apparemment en souffrance

Avec Rangnick dans les tribunes, les Red Devils ont surmonté un moment bizarre lorsqu’Emile Smith Rowe a ouvert le score, scellant finalement une victoire palpitante de 3-2 sur les Gunners jeudi soir.

Mais le premier but continue de susciter la controverse, car Arsenal a été autorisé à marquer avec De Gea à terre et dans le mauvais sens.

L’arbitre Martin Atkinson a sifflé après que l’effort à longue distance de Smith Rowe ait franchi la ligne – et un examen VAR a prouvé que le pied de De Gea avait été foulé par son propre coéquipier Fred.

Par conséquent, sans faute, il n’y avait aucune raison pour que le but ne soit pas maintenu.

.

L’effort de Smith Rowe aurait été sauvé si De Gea était actif

Certains ont fait valoir que l’arbitre aurait pu arrêter le match pour une blessure grave si De Gea avait été repéré au sol plus tôt, ce qui aurait empêché la frappe sans opposition de Smith Rowe.

Mais avec l’Espagnol de retour sur pied quelques instants plus tard, la décision de laisser le jeu se poursuivre et d’attribuer le but s’est finalement avérée correcte.

Et l’ancien ailier de Manchester City, Sinclair, pense que la seule chose à blâmer pour le but est le manque de courage de De Gea.

« Ils ont bien compris », a déclaré Sinclair. « Nous avons tous été écrasés à la cheville, ça ne va pas empirer.

«Vous pouvez vous remettre sur pied, attendre que le ballon sorte du jeu, puis obtenir l’aide médicale dont vous avez besoin.

«Je ne peux pas croire à quel point De Gea manque de courage. Je suis vraiment déçu, ses coéquipiers seront déçus, le staff technique et tous les fans seront déçus.

.

Man United était furieux, mais la décision était techniquement juste

« Parfois, lorsque vous entrez sur le terrain, vous devez ressentir un peu de douleur – et ce n’était pas suffisant.

« Et il a coûté un but à son équipe parce que le tir de Smith Rowe n’était pas génial. »

Il a poursuivi : « Avec Ralf [Rangnick] entrant, voulant jouer une ligne haute, je pense qu’il va devoir être le gardien du balayeur.

« Donc, le temps de De Gea à Man United va probablement se terminer assez rapidement. »

Il a ajouté : « Pour moi, c’est un petit test acide, quelle est la taille de votre cœur ? Et il les a laissé tomber.

Pendant ce temps, l’animateur de talkSPORT Jason Cundy a également été stupéfait par la réaction de De Gea au contact de Fred.

.

Deux buts de Cristiano Ronaldo ont épargné les rougissements de De Gea

L’ancien attaquant de Chelsea a déclaré à talkSPORT: « Je l’ai vu allongé et je me dis: » Cela doit être mauvais « .

« J’ai raté ce qui s’est passé. Je me dis : ‘Il a dû se tordre le genou’.

« Pour qu’il soit allongé dans son but, de retour au jeu, face au sol ? C’est embarrassant!

« Le fait que ce ne soit pas une mauvaise blessure est encore plus embarrassant pour De Gea. Lève-toi !

« Il est allongé sur la ligne de but, faisant face à l’opposé. Pensez-y. En tant que gardien de but !

« C’est inexcusable. »

Il a ajouté : « Nous avons tous mis le pied dessus. Ça fait mal. Ça fait autant mal debout que allongé sur la ligne de but. »

