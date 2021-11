David de Gea a qualifié l’affichage de Manchester United d' »inacceptable » et « embarrassant » après que les Red Devils aient été humiliés 4-1 par Watford.

United s’est rendu à Vicarage Road après avoir perdu quatre de ses six derniers matchs de Premier League avant la pause internationale et cette lourde défaite n’a fait qu’ajouter plus de misère à Ole Gunnar Solskjaer, assiégé.

C’était une démonstration horrible de United et De Gea l’a qualifiée d' »inacceptable » après le match

Solskjaer avait l’air d’un homme mort marchant après le match

Les Hornets en ont frappé deux avant la mi-temps et en ont ajouté deux autres après que Harry Maguire a été expulsé pour deux défis imprudents en seconde période, la tête du remplaçant Donny van de Beek après la pause s’avérant finalement sans importance.

Le temps pourrait maintenant être écoulé pour Solskjaer, qui avait l’air d’un homme vaincu dans la pirogue à Vicarage Road alors que son équipe glissait à la septième place de la Premier League et une troisième lourde défaite lors de leurs quatre dernières sorties de haut niveau.

Et s’adressant à Sky Sports après le match, De Gea a admis qu’il aurait pu en expédier encore plus de quatre alors qu’il réfléchissait au terrible affichage de United.

« Il n’y a pas grand-chose à dire – c’était embarrassant de voir Man United jouer comme nous l’avons fait aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Neville a toujours soutenu Ole mais cela devient difficile à chaque match qui passe

«Ce n’est pas acceptable – la façon dont nous jouions et faisions les choses. C’est facile de blâmer le manager ou le staff mais parfois ce sont les joueurs. Nous devons montrer beaucoup plus que nous ne le faisons.

« Première mi-temps embarrassante, nous aurions pu encaisser quatre buts en 45 minutes. C’était difficile de regarder l’équipe jouer aujourd’hui – c’était cauchemar après cauchemar. Ce n’est pas acceptable.

«Nous essayons de faire de notre mieux et de nous battre pour l’équipe, mais il est certain que quelque chose ne va pas. Vous pouvez le voir dans les jeux – c’est un niveau très bas, très pauvre. Désolé pour les fans, encore une fois.

« J’ai vécu des moments difficiles et je crois toujours en moi, mais il y a des moments difficiles où nous devons être forts dans l’esprit et dans le corps. Nous sommes payés pour jouer pour United et faire mieux que ça.

Ce fut une journée désastreuse pour United et l’expulsion de Maguire a résumé leur situation actuelle

« Ce n’est pas Manchester United ou la façon dont nous devrions jouer – c’est difficile d’en dire plus.

«Ça va très mal depuis longtemps – un club comme Man United, nous devons nous battre pour des trophées et nous battre pour de grandes choses et pour être honnête, nous en sommes loin. Voyons voir – nous devons continuer à travailler dur et rester ensemble.

« Nous disons toujours les mêmes choses mais c’est la vérité – nous devons nous regarder et voir où nous pouvons nous améliorer. »

Gary Neville, qui a soutenu son ancien coéquipier Solskjaer malgré leur situation difficile cette saison, a qualifié le match de « choquant » sur Twitter après le match.

Alors que les fans de Watford scandaient ironiquement » Ole est au volant » en direction du Norvégien alors qu’il consolait les fans furieux de United.

Ayant dallen à la septième place du classement et à cinq points des places de la Ligue des champions, le temps pourrait être écoulé pour Solskjaer, avec Zinedine Zidane et Brendan Rodgers, tous deux de bons candidats pour prendre la relève à Old Trafford.