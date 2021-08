David De Gea donne l’indication la plus claire à ce jour sur la bataille pour l’avenir de Man Utd

David De Gea a insisté sur le fait qu’il se voyait toujours un avenir à long terme à Manchester United après avoir célébré une décennie avec le club.

De Gea a récemment célébré le 10e anniversaire de ses débuts à United après son départ de l’Atletico Madrid en 2011. Depuis qu’il a rejoint le club, il a remporté sept trophées et de nombreuses autres distinctions individuelles. Mais les jours où il était un démarreur garanti semaine après semaine sont révolus.

L’Espagnol a fait face à la concurrence pour sa place de Dean Henderson la saison dernière après que le diplômé de l’académie soit revenu d’un prêt réussi de deux ans avec Sheffield United. Au total, De Gea a joué 36 fois et Henderson 26.

Au début de la nouvelle saison, il y a eu de nombreux débats sur qui sera le numéro un d’Ole Gunnar Solskjaer. De Gea n’a encore que 30 ans, mais Henderson est celui avec le contrat à plus long terme.

Maintenant, cependant, De Gea a clairement indiqué qu’il prévoyait de rester à United pendant “beaucoup d’années” en plus des 10 qu’il a déjà passées avec eux.

Il a déclaré sur le site officiel du club : « Cela fait de nombreuses années au club et une grande source de fierté pour moi d’avoir pu jouer pour un club comme Manchester United depuis tant de saisons maintenant.

« Mais il faut vivre dans le présent. Je pense que j’ai encore beaucoup d’années devant moi au club, je suis excité à ce sujet, je me sens fort et j’ai très envie de bien faire.

“Je me sens bien dans moi-même, en grande confiance et je pense que cela devrait être – et doit être – une saison importante pour nous tous.”

De Gea a montré son engagement pour la saison à venir en reprenant tôt l’entraînement cet été. Ailleurs dans la discussion avec l’équipe médiatique de son club, il a expliqué pourquoi il avait franchi cette étape.

“Je pense que vous devez donner l’exemple”, a-t-il déclaré. « Je suis ici depuis longtemps et j’ai toujours essayé de montrer le bon exemple à tout le monde, d’arriver tôt et d’être toujours là avec mes coéquipiers, pour continuer à contribuer.

« Je me sens bien, vraiment fort, à la fois physiquement et mentalement, et j’ai hâte que la saison démarre et que nous commencions bien. Nous devons tous être unis, tous à 100 %, et oui, c’est une saison d’une importance vitale à venir.

De Gea accueille une nouvelle concurrence

United a déjà ajouté un autre gardien à ses rangs cet été, faire venir Tom Heaton en tant qu’agent libre après sa sortie d’Aston Villa.

Cela marque un retour dans le premier club du vétéran, même s’il aura du pain sur la planche pour déloger De Gea ou Henderson. Malgré cela, il reste optimiste quant à l’obtention d’un certain temps de jeu.

De Gea a nommé Heaton comme la signature pour laquelle il est le plus enthousiaste, en raison de la façon dont ils travailleront ensemble, et se félicite de la nouvelle concurrence.

“[I’m especially excited to welcome] Tom, le gardien, avec qui je suis la plupart du temps », a-t-il déclaré.

«C’est un bon gars et un gardien de haut niveau. Il va vraiment apporter beaucoup au groupe et espérons qu’il en sera de même pour le reste des recrues.

“Ils sont de grande qualité et je pense qu’il leur sera facile de s’installer.”

LIRE LA SUITE: Plusieurs facteurs expliquent la décision alors que la star de Man Utd, liée à la sortie, apprend le sort du transfert