David de Gea: la star de Manchester United est l’homme du moment lors de la victoire de West Ham – News 24

in

La star de Manchester United, David de Gea, a été extrêmement félicitée par les fans après la victoire étroite 2-1 sur West Ham et à juste titre.

L’Espagnol expérimenté a sauvé un penalty de Mark Noble, qui est entré en jeu juste à ce moment-là, à la mort pour s’assurer que son équipe conserve les trois points.

United s’était vu refuser un penalty, l’arbitre et le VAR ayant tous deux choisi d’ignorer les appels à la justice de Cristiano Ronaldo.

West Ham a ensuite réussi à obtenir son propre penalty en raison du bras battant de Luke Shaw, exerçant une pression énorme sur les épaules de De Gea.

Cependant, l’ancien homme de l’Atletico Madrid a l’air d’un joueur renouvelé cette saison et est passé à la vitesse supérieure pour priver Noble de son moment spécial.

David de Gea a sauvé un penalty en Premier League pour la première fois depuis octobre 2014 : ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️👐 Il avait concédé chacun de ses 21 derniers affrontés. pic.twitter.com/ttIQD6nyL6 – Squawka Football (@Squawka) 19 septembre 2021

🎥 David de Gea est assailli par les joueurs du #mufc à temps plein. [@footballdaily] Cette équipe pic.twitter.com/UgNUAh4XfO – UtdDistrict (@UtdDistrict) 19 septembre 2021

La statistique ci-dessus montre pourquoi de nombreux fans de Manchester United ne se seraient pas sentis en confiance avec De Gea dans le but pour le penalty, malgré sa bonne forme cette saison.

Après tout, le gardien de but acrobatique n’est pas connu pour ses talents d’arrêt de penalty et est surtout félicité pour ses arrêts instinctifs de classe mondiale.

Cependant, De Gea a franchi cette barrière psychologique et a contribué à donner à son équipe trois énormes points compte tenu des circonstances.

Les joueurs de United ont célébré avec leur coéquipier soulagé non pas parce que c’était une finale de coupe, mais à cause du drame et de l’injustice qu’ils ressentaient contre eux.

De Gea a dû se battre pour sa place dans le onze de départ ces derniers temps, mais cette saison, il a montré un retour en forme à son meilleur.