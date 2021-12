David de Gea: le gardien de Manchester United franchit des étapes clés contre Norwich City – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, David de Gea, a franchi une étape importante dans la victoire serrée contre Norwich City et on peut dire sans se tromper que ce fut également une performance sensationnelle.

L’Espagnol expérimenté a reçu à juste titre le titre d’homme du match lors de la victoire 1-0 et impressionne certainement son nouveau manager.

David de Gea a réalisé plus de 5 arrêts en six matchs de Premier League cette saison : ◎ 7 contre Leicester

◎ 5 contre Arsenal

◎ 5 contre Chelsea

◎ 5 contre Man City

◎ 5 contre les loups

◉ 5 contre Norwich Gagner sa feuille blanche. pic.twitter.com/Ik8MxeJwe3 – Squawka Football (@Squawka) 11 décembre 2021

Le blanchissage de David de Gea contre Norwich était le 200e de sa carrière senior : Man Utd: 159

◉ Atlético : 22

Espagne : 19 Jalon. pic.twitter.com/1LIRZkejo4 – Squawka Football (@Squawka) 11 décembre 2021

🧤 Une 200e feuille blanche en carrière

🧤 5 sauvegardes de l’intérieur de la boîte Une grande soirée pour David de Gea. pic.twitter.com/zo0vbTjWrH – Statman Dave (@StatmanDave) 11 décembre 2021

« David de Gea a désormais réalisé plus de 5 arrêts en six matchs de Premier League cette saison :

◎ 7 contre Leicester

◎ 5 contre Arsenal

◎ 5 contre Chelsea

◎ 5 contre Man City

◎ 5 contre les loups

◉ 5 contre Norwich

Gagner sa feuille blanche. ??

Le blanchissage de David de Gea contre Norwich était le 200e de sa carrière senior :

Man Utd: 159

◉ Atlético : 22

Espagne : 19

Jalon. ??

🧤 Une 200e feuille blanche en carrière

🧤 5 sauvegardes de l’intérieur de la boîte

Une grande soirée pour David de Gea. «

United est bien approvisionné dans le département des gardiens de but avec Dean Henderson, Tom Heaton et Lee Grant également.

De Gea était censé avoir un sérieux défi à relever, mais il a superbement joué cette saison, à tel point que Ralf Rangnick a admis publiquement qu’il était le choix numéro un.

La blessure et la maladie d’Henderson au début de la saison l’ont empêché de concourir correctement et n’a fait sa première apparition que dans l’affrontement avec les Young Boys.

De Gea a appris qu’il devait travailler derrière une ligne haute et balayer tous les ballons joués derrière la défense.

Norwich était l’équipe qui s’est battue plus fort que United et a parsemé le but de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid de nombreux tirs.

Les hommes de Rangnick ne méritaient probablement pas la victoire mais tout ce qui compte pour les supporters, ce sont les trois points.

Espérons que les performances s’amélioreront et que les feuilles blanches sont un excellent point de départ pour construire sur une base définie.