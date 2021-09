David De Gea “n’obtiendrait pas de match en Ligue 2” et Manchester United a “quelque chose se passe dans les coulisses”, affirment les experts après la défaite d’Aston Villa

Tony Cascarino pense qu’il se passe “quelque chose dans les coulisses” de Manchester United, après leur défaite décevante à domicile contre Aston Villa samedi.

United, qui a concédé un but tardif puis raté un penalty dans les arrêts de jeu lors de la défaite 1-0, a maintenant perdu trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas été en grande forme récemment

Et l’expert de talkSPORT Cascarino pense que quelque chose ne va pas au club – ce qui est mis en évidence par le manque de temps de jeu de Jadon Sancho.

Sancho a disputé sept matches avec Man United cette saison, mais l’international anglais et ancienne star du Borussia Dortmund n’a joué 90 minutes qu’une seule fois – lors de la sortie du troisième tour de la Coupe Carabao à West Ham.

“On a l’impression qu’il y a beaucoup de déviation par rapport à la performance réelle”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea lors du Weekend Sports Breakfast.

«Après les discussions en milieu de semaine, ils ont perdu trois matchs et la défaite des Young Boys en Ligue des champions – on a l’impression qu’il y a quelque chose dans les coulisses qui n’est pas tout à fait en ce moment.

Bruno Fernandes a raté le penalty crucial contre Aston Villa

“Je ne sais pas si ce sont les joueurs seniors, et moi et Natalie [Sawyer] eu cette conversation hors antenne, où nous parlons lorsque vous avez des joueurs seniors, vous finissez par leur donner beaucoup plus de loyauté et vous leur faites en quelque sorte un peu plus confiance.

« Il se passe quelque chose de bizarre avec Jadon Sancho. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans ce qui se passe avec lui à Old Trafford pour un transfert de 73 millions de livres sterling. »

Le correspondant de talkSPORT à Manchester et ancienne star de la Premier League, Micky Gray, est également préoccupé par la forme des Red Devils et, en particulier, par le gardien David De Gea.

David De Gea a été critiqué pour sa distribution

De Gea, qui se battait pour le maillot n ° 1 avec la doublure Dean Henderson la saison dernière mais semble maintenant être le choix préféré d’Ole Gunnar Solskjaer dans le but, n’a gardé qu’une seule cage inviolée en sept apparitions cette saison.

Et Gray dit que l’Espagnol est l’un des meilleurs de la Premier League dans des situations en tête-à-tête.

Mais en ce qui concerne sa distribution et sa capacité avec le ballon aux pieds, il dit que le gardien aurait du mal à obtenir un match en quatrième division du football anglais.

“Sa distribution avec le ballon est, et peut-être que je suis un peu trop critique, mais je pense qu’avec le ballon à ses pieds, il n’obtiendrait pas de match en Ligue 2”, a déclaré l’ancien arrière gauche à talkSPORT.

Dean Henderson pourrait avoir une opportunité bientôt

“Quand je le regarde jouer, il n’a jamais l’air à l’aise avec le ballon à ses pieds.

«Je dis que c’est peut-être un peu trop critique, mais je ne me sens pas du tout confiant, et je ne pense pas qu’il le fasse non plus, défensivement.

“Comme je l’ai déjà dit, je pense qu’il est le meilleur dans les situations de un contre un. Il est absolument exceptionnel.

