David de Gea salué pour un arrêt incroyable alors que les statistiques révèlent que le gardien de Manchester United a été le plus occupé toute la saison par Newcastle

Manchester United doit remercier David de Gea pour avoir gagné un point à St James ‘Park lundi soir.

Newcastle est peut-être l’un des plus difficiles de la Premier League, mais ils ont gardé l’Espagnol occupé tout le match et l’ont forcé à effectuer des arrêts décisifs lors du match nul 1-1.

.

De Gea était à son meilleur contre Newcastle, réalisant sept arrêts

Un arrêt était particulièrement digne d’intérêt lorsque De Gea a fait basculer le tir de Miguel Almiron, à bout portant, sur la barre transversale.

Manchester United a lui-même salué le joueur de 31 ans pour la sauvegarde, en publiant la vidéo sur Instagram et en la sous-titrant: « Incroyable, David. »

Les Magpies ont forcé De Gea à effectuer le plus grand nombre d’arrêts qu’il ait réalisés toute la saison, gardant l’équipe d’Eddie Howe à sept reprises.

.

Man United doit remercier De Gea pour leur avoir fait gagner un point

Le plus grand nombre d’arrêts qu’il avait réalisés en un seul match cette saison était de six contre Villarreal et Leicester.

De Gea a réalisé 38 arrêts lors de matchs à l’extérieur cette saison pour United, plus que tout autre gardien de but.

Ce fut une performance décevante de la part de Ralf Rangnick et le gardien de but a été crédité pour sa brillante prestation par le manager.

Il a dit : « Edinson [Cavani] aurait pu en marquer un autre. D’un autre côté, nous étions trop ouverts, pas bons dans les moments de contre-presse, trop de cadeaux au milieu de terrain. Nous leur avons tout de même permis deux ou trois situations de contre-attaque, alors que David de Gea était exceptionnel.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org