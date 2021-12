David Diamante, grièvement blessé dans un accident de moto

L’animateur de la soirée charismatique Matchroom Boxing, David Diamante, a été blessé dans un accident de moto à Brooklyn, New York.

Selon le premier pronostic de l’hôpital de New York où il a été transféré, Diamante aurait subi des dommages considérables à la colonne vertébrale, plusieurs côtes cassées et de graves blessures au genou droit. Une intervention chirurgicale d’urgence a été réalisée, d’une durée de cinq heures.

Heureusement, il n’y a aucune crainte pour la vie d’un David Diamante qui était conscient quand il s’est réveillé de l’anesthésie et a dit que « Ce sera un long chemin devant moi, je vais devoir réapprendre à marcher et il y a un risque de complications ».

Diamante est une personne très attachée à l’Espagne et à sa culture, ainsi qu’aux fans de boxe de ce pays. Il y a quelques mois, nous avons pu discuter avec lui à ESPABOX et il nous a transmis une énorme sympathie et envie de vivre. Nos meilleurs vœux à lui dans son rétablissement.