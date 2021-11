PERTURBÉ leader David Draiman dit qu’il « a hâte » de commencer à travailler sur du matériel pour le prochain album studio du groupe.

Draiman, qui réside à Hawaï avec sa femme et leur fils, a discuté PERTURBÉles plans de suivi de 2018 « Évolution » album tout en faisant la promotion de sa collaboration avec Nita Strauss lors d’un chat en direct le 2 novembre avec le DW présente Twitch canaliser.

« Je suis très impatient d’écrire avec le [other DISTURBED] les gars pendant le temps d’arrêt entre les deux [gigs], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Nous avons l’intention de le faire. Cela me démange – j’ai envie de le faire depuis très longtemps, de retrouver les gars qui sont mes partenaires d’écriture pour la vie. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait être physiquement dans le même espace que ses camarades de groupe pour travailler sur de la nouvelle musique, Draiman a dit: « Non, mais c’est toujours mieux. Je veux dire, vous pouvez le faire à distance, [but] ce n’est recommandé à personne. Vous devez avoir de l’ambiance et de l’énergie et être devant la personne à un moment donné… Il est toujours préférable d’être en personne. »

En octobre 2020, Draiman Raconté « Les nuits du fil de fer » cette PERTURBÉLa nouvelle musique de ‘s serait « d’une colère fulgurante » et a ajouté qu’il « mourrait d’envie » de mordre à pleines dents dans « un matériel nouveau, original, en colère, féroce et brutal ».

Quatre mois plus tôt, Draiman Raconté Télécharger Festival TV qu’il a passé une partie de son temps libre pendant la pandémie de coronavirus « à avoir des conversations avec les autres gars de PERTURBÉ à propos de la création de nouveau matériel, et nous avons des trucs à ses balbutiements. Une chanson, définitivement, qui tue dans notre poche arrière; nous ne l’avons tout simplement pas suivi », a-t-il déclaré. « Et nous avons encore quelques idées de chansons, [but] rien de ce qui a été assez haché. »

Draiman a poursuivi en disant que faire de la musique sur Internet avait posé son lot de problèmes, d’autant plus que la plupart des PERTURBÉLes deux derniers albums de ont été composés avec les membres principaux dans une pièce échangeant des idées les uns sur les autres.

« Nous devons en quelque sorte reprendre le rythme pour pouvoir faire des choses comme ça dans Zoom format ou en ligne plutôt qu’en personne », a-t-il déclaré à l’époque. « Au moins, c’est une sorte de connexion en temps réel pour que vous puissiez créer ensemble de manière improvisée dans une certaine mesure, mais il y a toujours des problèmes avec l’audio – ce n’est pas aussi clair comme on le veut parfois, il y a trop de compression et on perd du niveau ; c’est un défi – et l’ambiance n’est pas là. Il n’y a rien qui remplace le fait d’être devant votre co-compositeur et de pouvoir vous nourrir de l’énergie de l’autre et créer en personne. »

PERTURBÉ joué en direct pour la première fois en près de deux ans le 25 septembre en tant que l’une des têtes d’affiche du Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky.

En mars, PERTURBÉ‘s « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu à l’été 2020, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

« La tournée du 20e anniversaire de la maladie » devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de « Évolution » et PERTURBÉvaste catalogue de.

En septembre 2020, PERTURBÉ a publié une reprise de Piquerle single de 1993 « Si jamais je perds ma foi en toi ».



