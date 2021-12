David Draiman de Disturbed allume une bougie au mur des Lamentations à Jérusalem : photos

PERTURBÉ leader David Draiman allumé une bougie au mur des Lamentations à Jérusalem, Israël plus tôt dans la journée (mardi 30 novembre) sur le site de la vieille ville de l’attaque terroriste qui a tué un immigrant sud-africain Eli Kay.

Draiman, qui est juif, a pris à son Instagram pour partager quelques photos de son apparence, et incluait le message suivant : « Une expérience vraiment merveilleuse. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus ! »

La semaine dernière, Draiman a déclaré au Jerusalem Post qu’il voulait faire une déclaration en venant en Israël après avoir vu la couverture de l’attaque au cours de laquelle un homme armé du Hamas a ouvert le feu sur des piétons dans la vieille ville.

« La couverture était répréhensible dans la grande majorité des médias américains et européens », Draiman mentionné. « C’est scandaleux la façon dont ils l’ont présenté. Des titres comme » Un palestinien abattu « . Eh bien, pourquoi le Palestinien a-t-il été abattu ? Parce qu’il était en train de perpétrer une attaque terroriste. J’aime la façon dont le contexte est toujours inversé.

Même si David – qui a quelque 200 proches vivant en Israël – avait déjà visité le pays à plusieurs reprises, PERTURBÉLe concert de juillet 2019 à Tel Aviv était la première représentation du groupe dans l’État juif. Draiman s’est adressé à la foule en hébreu à plusieurs reprises pendant le spectacle au Live Park Rishon LeZion et a chanté l’hymne national israélien « Hatikva ».

Draiman portait un Forces de défense israéliennes (Tsahal) T-shirt pendant le concert et a déclaré à un moment : « C’est pour tous les Tsahal soldats. »

PERTURBÉla chanson de « Plus jamais », à partir des années 2010 « Asile » album, a été écrit sur l’Holocauste et interpelle les gens qui le nient.

Le spectacle de Tel Aviv a marqué la première fois PERTURBÉ effectué « Plus jamais » depuis 2011.

Les deux Draimanses grands-parents maternels étaient des survivants du camp de concentration de Bergen-Belsen, tandis que de nombreux autres du côté de sa mère ont été anéantis par les nazis.

Le Musée de l’Holocauste des États-Unis a présenté Draiman dans son « Voix sur l’antisémitisme » podcasts.

Dans les années récentes, Draiman s’est prononcé contre le Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui appelle à une pression économique sur Israël pour qu’il mette fin à l’occupation des terres palestiniennes, accorde aux citoyens arabes des droits égaux et reconnaisse le droit au retour des réfugiés palestiniens.

Il y a près de deux ans et demi, Draiman a parlé à KAN radio, où il a appelé BDS prône les « idiots » et les « nazis en costume ».

Draiman a par le passé lutté contre Twitter des trolls qui l’ont harcelé à propos de ses opinions parfois controversées concernant Israël et son conflit en cours avec les Palestiniens. Draiman a eu de fréquents échanges passionnés avec des adeptes sur Twitter, dont certains pensent qu’Israël n’est pas irréprochable dans le conflit en cours avec les Palestiniens.



