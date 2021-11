PERTURBÉ leader David Draiman a parlé à Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA à propos de ce que cela a été de retourner jouer des concerts après avoir passé près de deux ans sans pouvoir jouer en direct. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tout ce pour quoi nous vivons et tout ce que nous savons et tout ce que nous faisons et tout ce qui nous définit a été volé – temporairement, mais volé – et vous avez dû vous adapter et pivoter très rapidement. Pas même nécessairement pour votre propre gagne-pain ou votre survie monétaire, mais pour votre propre santé mentale. Ce fut une période très difficile. C’est toujours une période difficile. Mais à tout le moins, nous voyons maintenant la lumière au bout du tunnel. Nous commençons à voir des événements en direct se produire et pas de masse répercussions de ces événements à l’exception de la débâcle que nous venons de voir récemment à la Astromonde festival, ce qui est incroyablement malheureux, incroyablement décourageant – et je pense, oserais-je dire, le symptôme d’un problème beaucoup plus vaste et d’une psychose beaucoup plus grande dont nous sommes au milieu. »

Il a poursuivi: « Ces deux ans d’isolement et de chacun pour soi nous ont en quelque sorte déformés. Cela a conduit à une sorte de stress post-traumatique. Nous sommes tous hypersensibles à nous-mêmes et à notre bulle immédiate. Et je pense que ça va vivre de plus en plus d’expériences positives pour que les gens se souviennent de ce que c’est que de se retrouver, de veiller les uns sur les autres et de se protéger les uns les autres et de défendre et de protéger les innocents plutôt que de ne pas s’en soucier ou de ne pas filmer sur votre téléphone portable ou être réellement une partie active de la solution d’une manière vraiment positive et pacifique, par opposition à d’une manière destructrice, séparatrice et conflictuelle. Je pense que c’est ce qui, espérons-le, va continuer à se produire. Et si nous pouvons apprendre quelque chose de la débâcle , c’est peut-être ça. »

Le catastrophique Astromonde festival a fait 10 morts lors d’une représentation de Travis Scott à Houston. Depuis lors, des dizaines de poursuites ont été déposées et de nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui n’a pas fonctionné.

PERTURBÉ joué en direct pour la première fois en près de deux ans le 25 septembre en tant que l’une des têtes d’affiche du Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky. Le groupe a également joué plus tôt ce mois-ci au Bienvenue à Rockville festival au Daytona International Speedway de Daytona Beach, en Floride.

En mars, PERTURBÉ‘s « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu à l’été 2020, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

« La tournée du 20e anniversaire de la maladie » devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de « Évolution » et PERTURBÉvaste catalogue de.

En septembre 2020, PERTURBÉ a publié une reprise de Piquerle single de 1993 « Si jamais je perds ma foi en toi ».



