David Draiman de Disturbed condamne les comparaisons entre les mandats de Covid 19 et l’Holocauste

PERTURBÉ‘s David Draiman a fustigé les gens qui comparent les exigences de vaccination COVID-19 à l’Holocauste.

Le chanteur de 48 ans basé à Hawaï, qui est juif, s’est rendu sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée (dimanche 9 janvier) pour écrire : « Les gens qui comparent devoir avoir une preuve de vaccination pour entrer dans un restaurant à l’Holocauste sont cordialement invités à aller se faire foutre. »

Un certain nombre d’hommes politiques de droite et d’experts des médias conservateurs dans le monde ont des comparaisons avec l’Holocauste, affirmant que l’exclusion croissante des non vaccinés par la société s’orientait vers une voie similaire empruntée par l’Allemagne nazie entre 1941 et 1945, lorsqu’environ six millions de Juifs ont été tués au cours de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale.

Draiman n’est pas le seul musicien de hard rock ou de heavy metal à dénoncer les comparaisons entre les mandats de vaccination contre le COVID-19 et l’Holocauste. Novembre dernier, EMBRASSER leader Paul Stanley a frappé ceux qui étaient photographiés portant des étoiles de David jaunes similaires à celles que les nazis ont forcé le peuple juif à afficher pendant l’Holocauste tout en protestant contre les mandats COVID-19 au Kansas. À l’époque, Stanley, qui est également juif, a partagé un tweet sur les manifestants et il a inclus le message suivant : « ÉPORABLE. C’est ignoble. La stupidité n’est pas une excuse pour être ignorant. Je pleure 6 MILLIONS DE JUIFS qui ont souffert et péri seulement pour être banalisés par bande de crétins qui DOIVENT sûrement avoir la capacité de lire et de mieux savoir. Abasourdi. «

En octobre, Stanley, qui tweete souvent sur des questions politiques à ses 615 000 abonnés, a pesé sur la controverse qui a éclaté après qu’un chef de district au Texas a demandé aux enseignants d’offrir aux élèves des livres avec une « perspective opposée » de l’Holocauste. Stanley tweeté à l’époque: « C’est tellement BAISÉ. Il y aura TOUJOURS des » vues opposées « mais il n’y a JAMAIS DE FAITS opposés. »

SOEUR TORSADÉE‘s Jay Jay Français, un compatriote juif, a accepté, sonnant dans un tweet: « complètement fou. et vous pouvez remercier Atout pour avoir déchaîné les stupides ».

Le mois dernier, Draiman a déclaré qu’il avait perdu des milliers de followers sur les réseaux sociaux depuis la publication de son voyage en Israël en novembre.

Le 30 novembre, Draiman allumé une bougie au Mur occidental à Jérusalem, Israël sur le site de la vieille ville de l’attaque terroriste qui a tué un immigrant sud-africain Eli Kay. Il a ensuite affirmé avoir perdu 4 000 abonnés après avoir partagé des photos de sa « manifestation » au Mur des Lamentations.

Draiman, fils d’Israéliens et petit-fils de survivants de l’Holocauste, a passé une grande partie de 2014 et début 2015 à créer des liens vers des articles de blogs conservateurs et pro-israéliens et a souvent utilisé sa notoriété pour dénoncer l’antisémitisme.

PERTURBÉla chanson de « Plus jamais », à partir des années 2010 « Asile » album, a été écrit sur l’Holocauste et interpelle les gens qui le nient.

Les deux Draimanses grands-parents maternels étaient des survivants du camp de concentration de Bergen-Belsen, tandis que de nombreux autres du côté de sa mère ont été anéantis par les nazis.

Le Musée de l’Holocauste des États-Unis a présenté Draiman dans son « Voix sur l’antisémitisme » podcasts.

le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré que les vaccins COVID-19 sont « essentiels » pour mettre fin à la pandémie, qui a tué plus de cinq millions de personnes dans le monde. Selon les États-Unis Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), les personnes non vaccinées sont 5,8 fois plus susceptibles d’attraper le virus et 14 fois plus susceptibles d’en mourir.



