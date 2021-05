David Draiman de Disturbed et Gene Simmons de Kiss font partie des célébrités qui demandent la paix au Moyen-Orient

Gene Simmons (EMBRASSER) et David Draiman (PERTURBÉ) font partie des plus de 125 leaders de l’industrie du divertissement qui ont signé une déclaration conjointe publiée par l’organisation à but non lucratif de l’industrie du divertissement Communauté créative pour la paix, qui appelle les autres artistes et dirigeants à utiliser leurs plates-formes pour lutter contre les récits trompeurs et unilatéraux du conflit en Israël et dans les Territoires palestiniens. La lettre ouverte exhorte les membres de la communauté du divertissement à utiliser leur voix pour appeler à la désescalade de la violence et à la fin de la rhétorique qui divise tout en reconnaissant la douleur et la perte qui affectent toutes les parties impliquées dans le conflit.

La déclaration conjointe intervient au milieu d’une vague de violence en Israël et dans les Territoires palestiniens, y compris des attaques à la roquette aveugles visant des zones métropolitaines dans tout Israël ainsi que la réponse de représailles d’Israël à Gaza.

Meghan McCain (co-hôte, “The View”), Haim Saban (président-directeur général, Saban Capital Group), Sherry Lansing (ancien PDG de Paramount Pictures), Orly Agai Marley (président, Tuff Gong Worldwide), Selma Blair (actrice), Michael Bublé (artiste), Diane Warren (auteur-compositeur, producteur) et Ben Silverman (président et co-directeur général de Propagate Content) font partie des autres signataires de la déclaration conjointe, qui a été rendue publique vendredi 14 mai.

“Nous sommes profondément préoccupés par l’escalade de la violence en Israël et dans les Territoires palestiniens”, peut-on lire dans le communiqué. “Les pertes en vies humaines et la violence sont déchirantes. Nous appelons les dirigeants de toutes les parties à mettre fin à la violence, à demander le calme et à œuvrer pour la désescalade.”

Les signataires de la déclaration sont parmi les premiers de l’industrie du divertissement à promouvoir publiquement la paix tout en s’opposant à une vague de récits médiatiques trompeurs qui ont dominé le cycle de l’information depuis l’escalade des tensions il y a près d’une semaine.

“Nous appelons également nos collègues et amis de la communauté du divertissement à cesser de publier des informations erronées et des récits unilatéraux qui ne fonctionnent que pour enflammer le conflit au lieu d’apporter la paix”, poursuit le communiqué.

“Les mèmes mal informés et fallacieux publiés par ceux qui sont loin du conflit sont pris pour la vérité”, a déclaré Ari Ingel, Directeur de Communauté créative pour la paix. “Cette version déformée de la réalité est diffusée en ligne puis amplifiée par les influenceurs, qui ne font qu’attiser les flammes de la haine et ont des conséquences réelles.”

La lettre ouverte complète se lit comme suit:

Fondé par des dirigeants de l’industrie du divertissement, Communauté créative pour la paix (CCFP) est une organisation à but non lucratif composée de membres éminents de l’industrie du divertissement qui se sont réunis pour promouvoir les arts comme moyen de paix, pour contrer l’antisémitisme au sein de l’industrie du divertissement et pour galvaniser le soutien contre le boycott culturel d’Israël. CCFP est apolitique et ne représente aucun représentant ou parti du gouvernement. Au lieu, CCFP croit aux artistes et à leur capacité à affecter des vies et à effectuer des changements positifs dans le monde.

