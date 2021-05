David Draiman de Disturbed parle de sa relation avec le cannabis: “ Herb and I Have a Long History Together ”

PERTURBÉ chanteur David Draiman était l’un des orateurs lors de la conférence de novembre dernier Immersia Connect événement virtuel de Immersie, une nouvelle plate-forme de narration complète permettant aux gens de s’engager et de découvrir les avantages du cannabis et le bien-être général. Draiman a parlé de sa longue relation avec la plante à laquelle il rend hommage à son bien-être.

Il a dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’imagine que j’ai essayé le cannabis pour la première fois quand j’étais en septième année – façon, il y a longtemps. Herb et moi avons une longue histoire ensemble. Cela a toujours été un moyen parfait d’équilibrer pour moi – pour être en mesure de réaliser clarté et paix. Mon cerveau peut être un endroit assez occupé et insensé, et ma capacité à être créative a été énormément aidée et a énormément aidé par le calme et la sérénité obtenus avec un THC élevé. Je dirais 95% de la musique que je ‘ ve écrit a été écrit sous l’influence du cannabis.

“Du point de vue de la santé, l’une des choses qui m’a tourmenté au cours de ma vie – c’est héréditaire – est l’hypertension”, a-t-il poursuivi. «Si je prends du cannabis régulièrement, je n’ai même pas besoin de toucher les médicaments contre la tension artérielle. Cela le régule mieux que n’importe quelle pilule que je connaisse et le fait beaucoup plus confortablement.

“Je ne peux même pas insister sur le montant des avantages que je tire d’avoir un corps de tournée qui a souffert de cette activité pendant 24 ans pour avoir quelque chose qui a des agents anti-inflammatoires qui agissent continuellement pour maintenir mon inflammation et ma douleur que j’ai partout mon corps de ce que j’ai fait au cours de ma carrière en échec. Je n’ai pas à prendre Advil quotidiennement, comme beaucoup d’autres personnes le font. Je n’ai pas à prendre ma tension artérielle Je n’ai pas à m’inquiéter de beaucoup de choses dont les gens ont besoin d’autres médicaments.

«À vrai dire, cela vous apporte, outre le calme mental et la sérénité, le calme physique et la sérénité qui vont avec,» Draiman ajoutée. “Je ne peux pas en dire assez sur ce que le cannabis peut faire.”

PERTURBÉchanson de “Mets le feu”, qui est apparu sur l’album 2015 du groupe “Immortalisé”, s’ouvre sur le son d’un bang et s’inspire de la routine de fumage de pot du chanteur.

Draiman Raconté Revolver dans une interview en 2015 que la marijuana joue un rôle important dans son processus d’écriture de chansons. “J’aurai une idée musicale très squelettique dans ma tête, puis j’en allumerai une, j’irai sous la douche et laisserai la vapeur s’accumuler”, dit-il. “Cela m’aide à me détendre, et je peux voir les lacunes. Je peux voir les trous dans le rythme et la mélodie et je saurai où je peux aller, et quelles sont les possibilités. Cela m’aide à tout percevoir un peu un peu plus clairement. “

Draiman Raconté Le pouls de la radio cette “Mets le feu” a été inspiré par une session d’enregistrement où il a chanté PERTURBÉcouverture de SIMON ET GARFUNKELde “Le son du silence” tout haut. “J’en avais fini avec la journée et je voulais me détendre, alors je suis allé de l’avant et j’ai fumé un bol”, dit-il en riant. “[I] est revenu et était hors de mon esprit et non, non, en aucun cas prêt à suivre les voix par n’importe quel effort d’imagination. Et ils m’ont tous encouragé à entrer dans la cabine vocale, et j’ai été assez époustouflé. Je n’avais pas entendu ma voix si vulnérable depuis très, très longtemps. “

Demandé quelle est sa souche de marijuana préférée, Draiman Raconté Actualités artisanales: “Si je peux trouver Kush de n’importe quel type partout où je vais, c’est préférable… J’adore. Si je vais à Amsterdam, je traquerai le maître Kush à la serre dès que j’y arriverai, j’aime toujours White Veuve aussi, j’aime toujours Bubblegum, j’aime toujours beaucoup d’entre eux, mais il n’y a pas de substitut à Kush. Kush est juste, pour moi, la fin-de-tout. Je suis plutôt un gars Indica que un gars Sativa de toute façon, donc j’aime le genre de chose plus pierreux, parce que c’est ce qui me met dans la bonne zone de créativité de toute façon. Je ne cherche pas à m’en réveiller. ”



