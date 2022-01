David Draiman de Disturbed revient sur Twitter après avoir affirmé qu’il ne réactiverait « jamais » son compte sur la plate-forme

PERTURBÉ leader David Draiman a officiellement réactivé son compte Twitter après une absence de près de sept ans.

Draiman a déclaré à propos de son retour: « Je suis revenu sur @Twitter parce que j’étais fatigué de regarder de côté ces dernières années. Oui, le monde des médias sociaux est toujours un cloaque relatif, mais j’ai pensé qu’il était peut-être temps de sauter de retour, seulement cette fois, avec une combinaison de protection contre les matières dangereuses… lol. Il se passe trop de choses dans le monde qui me tiennent à cœur pour ne pas les partager avec tout le monde. Trop de choses à appeler, à célébrer et à condamner. Trop de manipulation , trop de gens s’attaquant les uns les autres, trop de tribalisme et de signalisation de vertu odieuse. Trop de guerriers rageaholic du clavier utilisent ce qui devrait être, et peut être, un moyen qui nous rassemble, pour seulement nous faire nous sentir plus divisés. Pas moi . Juste la vérité, pas de conneries, pas de guerres de trolls. Je ferai de mon mieux pour être une lumière dans les ténèbres ici. «

Draimanla décision de réactiver son compte intervient sept ans après avoir supprimé sa présence sur Twitter et plus de trois ans après avoir déclaré qu’il « ne reviendrait jamais » sur la plate-forme de médias sociaux.

De retour en 2018, Draimanqui a dit un jour qu’il passait plus de temps sur Internet à communiquer avec ses fans que n’importe quel autre musicien, a déclaré Fil audio qu’il n’est plus en mesure de rester en contact avec ses fans autant qu’avant. « Non, je ne peux pas au même niveau, en aucun cas, et c’est malheureux », a-t-il déclaré. « C’est aussi une question de chiffres purs. Une fois arrivé à un point où je ne pouvais plus le gérer en termes de volume et de taille, c’est devenu une chose intimidante – c’est devenu quelque chose qui s’est en fait placé entre moi et ma femme ; je passé tellement de temps dessus. »

Il a poursuivi: « L’eau est empoisonnée depuis un certain temps en ce qui concerne l’interaction. Les médias sociaux sont devenus un terrain de jeu pour les lycées où le défi est de savoir quel idiot peut proposer la meilleure insulte, et finissez-vous par les féliciter pour ça. C’est vraiment triste. Soit ça, soit les gens poussent simplement leurs idées respectives sur tout le monde, essayant de tout faire avaler à tout le monde, et tellement d’élitisme et tellement de manque de camaraderie et de manque d’unité. C’est devenu un très, très chose laide. »

Pressé de savoir s’il avait l’intention de rouvrir un jour un fonctionnaire Twitter Compte, Draiman dit à l’époque : « Non, jamais. Je ne reviendrai jamais Twitter. »

En août 2018, Draiman admis à Octane SiriusXM que même s’il n’avait pas de présence officielle sur Twitter après avoir supprimé son compte officiel, il utilisait toujours la plate-forme « comme outil d’information. J’ai toujours une » ombre » Twitter compte », a-t-il expliqué. « Mais je ne tweete pas, je ne crache rien. C’est juste là pour que je puisse avoir de mes nouvelles. »

Draiman avait dans le passé lutté contre Twitter des trolls qui l’ont harcelé à propos de ses opinions parfois controversées concernant Israël et son conflit en cours avec les Palestiniens. Draiman a eu de fréquents échanges passionnés avec des adeptes sur Twitterdont certains pensent qu’Israël n’est pas irréprochable dans le conflit en cours avec les Palestiniens.

Draimanfils d’Israéliens et petit-fils de survivants de l’Holocauste, a passé une grande partie de 2014 et début 2015 à créer des liens vers des articles de blogs conservateurs et pro-israéliens et a souvent utilisé sa notoriété pour dénoncer l’antisémitisme.

Le mois dernier, Draiman a déclaré qu’il avait perdu des milliers de followers sur les réseaux sociaux depuis la publication de son voyage en Israël en novembre.

Le 30 novembre, Draiman allumé une bougie au Mur occidental à Jérusalem, Israël sur le site de la vieille ville de l’attaque terroriste qui a tué un immigrant sud-africain Eli Kay. Il a ensuite affirmé avoir perdu 4 000 abonnés après avoir partagé des photos de sa « manifestation » au Mur des Lamentations.

Bien que David – qui a quelque 200 proches vivant en Israël – avait déjà visité le pays à plusieurs reprises, PERTURBÉLe concert de juillet 2019 à Tel Aviv était la première représentation du groupe dans l’État juif.

PERTURBÉla chanson de « Plus jamais »à partir des années 2010 « Asile » album, a été écrit sur l’Holocauste et interpelle les gens qui le nient.

Les deux Draimanses grands-parents maternels étaient des survivants du camp de concentration de Bergen-Belsen, tandis que de nombreux autres du côté de sa mère ont été anéantis par les nazis.

Le Musée de l’Holocauste des États-Unis a présenté Draiman dans son « Voix sur l’antisémitisme » podcasts.

Au cours des dernières années, Draiman s’est prononcé contre le Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui appelle à une pression économique sur Israël pour qu’il mette fin à l’occupation des terres palestiniennes, accorde aux citoyens arabes des droits égaux et reconnaisse le droit au retour des réfugiés palestiniens.

Il y a deux ans et demi, Draiman a parlé à KAN radio, où il a appelé BDS prône les « idiots » et les « nazis en costume ».



