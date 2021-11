David Draiman de PERTURBÉ, qui a récemment joué ses premiers spectacles à l’ère de la pandémie, a parlé à Lou Brutus de Disque dur Radio sur l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe jusqu’en 2018 « Évolution » album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ça se passe d’une putain de grande, grande, grande putain de manière. C’est vraiment, vraiment. Je veux dire, nous sommes vraiment excités.

« Ils m’ont demandé d’entrer : ‘Où veux-tu aller avec ça ?’ Et je me dis « Je veux y retourner. Je veux retourner à notre viande et nos pommes de terre. Je veux retourner d’où nous venons. »

« La semaine entre les spectacles de l’Indiana et le [Welcome To Rockville] le spectacle était incroyable », Draiman ajoutée. « Nous avons pompé six nouveaux PERTURBÉ Chansons. Ils sont rythmés, ils sont anthémiques, ils sont polysyncopés, ce sont de la viande et des pommes de terre PERTURBÉ. C’est quelque part entre ‘La maladie’ et « Dix mille poings » en ce qui concerne l’ambiance. Et c’est le genre de truc qui ne peut pas s’arrêter, mais secouer la tête. Je ne pourrais pas être plus heureux. Et nous sommes tellement excités que nous ne voulons pas attendre. Nous allons le suivre après le nouvel an. Nous sommes les armes à feu en ce moment. »

Demandé si PERTURBÉ a déjà choisi un producteur et un studio pour ses prochaines sessions, Draiman a déclaré: « Nous essayons toujours de comprendre tout cela. Nous avons écrit avec quelques gars. Nous essayons juste d’aller là où nous allons pouvoir trouver une petite étincelle d’inspiration ici et là Donc, nous essayons toujours de tout comprendre.

« La façon dont je vois les choses, c’est que nous n’allons probablement pas sortir quelque chose dans la version intégrale traditionnelle; nous allons probablement faire deux sorties distinctes », a-t-il expliqué. « Nous en aurons probablement un qui devrait sortir – si tout fonctionne comme prévu – d’ici l’automne, puis peut-être quelque chose l’année suivante également. »

Lorsque Brutus demandé Draiman pour clarifier si cela signifie que le prochain PERTURBÉ la sortie sera un EP, David a déclaré : « Définissez-le comme vous le souhaitez, mais il faudrait cinq ou six chansons à la fois – quelque chose comme ça.

« Nous vivons dans un environnement en ce moment et à une époque où la consommation de musique par les gens a été très sonore et très axée sur la piste et très axée sur les célibataires », a-t-il poursuivi. « Et il y a certainement une certaine beauté à continuer d’essayer et [make] des choses comme des enregistrements conceptuels et raconter une longue histoire sur la durée d’une série de chansons – il y a un énorme mérite à cela – mais je pense que lorsque vous écrivez 10 chansons et que trois d’entre elles sont réellement travaillées à la radio et peut-être, si vous avez de la chance , les fans connaissent vraiment la moitié du disque et le reste finit par s’asseoir sur une étagère, et si vous finissez par le sortir un jour, c’est comme un moment obscur et étrange pendant le set, et c’est presque gratuit pour vous-même . Je ne veux plus faire ça. Je veux que tout compte. Je veux m’assurer que nous obtenons le plus grand coup pour tout ce que nous mettons là-bas. Je pense que cela devrait être facilement réalisable. Cela semble être la direction que prend l’environnement, et cela semble être, que cela nous plaise ou non, ce vers quoi l’ère numérique nous a conduit. »

En octobre 2020, Draiman Raconté « Les nuits du fil de fer » cette PERTURBÉLa nouvelle musique de ‘s serait « d’une colère fulgurante » et a ajouté qu’il « mourrait d’envie » de mordre à pleines dents dans « un matériel nouveau, original, en colère, féroce et brutal ».

PERTURBÉ joué en direct pour la première fois en près de deux ans le 25 septembre en tant que l’une des têtes d’affiche du Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky.

En mars, PERTURBÉ‘s « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » a été officiellement annulé. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHES et MAUVAIS LOUPS, devait initialement avoir lieu à l’été 2020, mais a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a finalement été complètement abandonné.

« La tournée du 20e anniversaire de la maladie » devait célébrer le 20e anniversaire de PERTURBÉl’album phare de « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe devait interpréter des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de « Évolution » et PERTURBÉvaste catalogue de.

En septembre 2020, PERTURBÉ a publié une reprise de Piquerle single de 1993 « Si jamais je perds ma foi en toi ».



