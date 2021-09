David Eigenberg et Taylor Kinney de Chicago Fire expliquent de manière hilarante les compétences en leadership de Herrmann

David Eigenberg : Oui, nous avons des trucs en cours. Et je ne sais pas… ils sont à Hollywood, ils sont à LA donc ils ne voient pas ce que je ne suis pas un leader dans la vraie vie. Donc leur imagination propulse Herrmann en avant parce qu’ils ne me voient pas en vrai [life] parce que je manque de maturité dans la vraie vie. Mais je m’amuse beaucoup à crier après les gens. J’aime crier. Et c’est probablement de mauvaises compétences en leadership, mais ils écrivent une scène et je la crie la plupart du temps. Je pense que c’est le leadership pour moi. Mais je ne sais pas. Je n’arrive jamais à le diriger [Severide] autour, l’autre gars.

Taylor Kinney : Si c’est enregistré – c’est enregistré, n’est-ce pas ? … D’accord. Je veux que tu le fasses, quand on aura fini, je veux que tu voies si tu peux avoir un… comment ça s’appelle ? Comme un sténographe ou autre. Rejouez simplement les 40 dernières secondes. Rejouez les 40 dernières secondes de ce que David a dit, quand il était sur cette petite diatribe et rejouez-le textuellement. Et écrivez cela sur un morceau de papier. Et puis pourriez-vous l’envoyer au, je ne sais pas, le bureau des pompiers de Chicago ou quoi d’autre ? Et je veux le relire. Et c’est la réponse. Comme s’il était un leader. [laughs] Vous devez renvoyer cela. Et puis c’est la réponse à la question avant qu’il ne commence à divaguer.