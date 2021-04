David Ellefson de Megadeth annonce la série de concerts du conteur ‘Bass Chronicles’

MEGADETH bassiste David Ellefson a annoncé sa nouvelle « Bass Chronicles » série de concerts de conteurs avec quatre spectacles dans l’est du Midwest américain. Chaque événement sera présenté comme un ensemble chronologique rempli de chansons et d’histoires couvrant Davidsa carrière légendaire, avec quelques coupures profondes qui ont rarement (ou jamais) été exécutées en direct à partir de son catalogue d’œuvres.

Les dates sont les suivantes:

23 septembre – Pittsburgh, PA – Crafthouse



24 septembre – Akron, OH – Empire Concert Club



25 septembre – Marietta, OH – The Adelphia



26 septembre – Richmond, IN – La caserne des pompiers

Dossiers de combat artiste d’enregistrement MORT DE MERCREDI sera le support direct à toutes les dates.

Ellefsonde « Bass Chronicles » le groupe sera composé de Ellefson, André Vanchot (Eddie Ojeda) au chant, batteur Christian « Opus » Lawrence (MORT DE MERCREDI) et guitaristes Dave Sharpe (MORT DE MERCREDI) et Drew Fortier (BANG TANGO), qui a également co-écrit « Rock Star Hitman » (Ellefson Book Co.) avec Ellefson et est l’écrivain, le réalisateur et la star de « Habitants » (Films Ellefson) qui est le film d’horreur primé produit par Ellefson qui sortira sur Blu-ray / DVD / numérique le 12 octobre via Films Ellefson.

Dit Ellefson: « Je suis ravi de sortir et de monter à nouveau sur scène alors que nous préparons une liste spéciale de chansons, y compris des raretés qui n’ont jamais été jouées en direct. »

Des forfaits dîner VIP seront disponibles pour chaque spectacle, ainsi que des copies de Ellefsonle nouveau livre fictif de « Rock Star Hitman » (Les chroniques de la luge) et autres produits de concert. Une vidéo des coulisses et une projection teaser du prochain « Habitants » un film est également organisé lors de certains événements.

Ellefson continue: « Les gens sont à nouveau enthousiasmés par les spectacles en direct, alors nous abordons ces événements comme une expérience pop-up itinérante où vous pouvez assister à un spectacle, voir un film, acheter des produits dérivés et même rompre le pain avec le groupe lors des dîners VIP. . Alors, préparez-vous pour une soirée complète! «

Vous trouverez plus d’informations sur les événements, y compris les achats de dîners VIP, sur www.ellefsonstore.com.

Tous les événements respecteront les ordonnances locales de sécurité COVID-19, y compris l’utilisation de masques, la distanciation sociale ou d’autres mandats qui pourraient être en vigueur pendant ces dates.

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer.

Mustaine réformé MEGADETH Il y a 17 ans. À l’origine pour enregistrer un album solo, Mustaine fait appel à des musiciens de studio pour jouer sur ce qui est finalement devenu MEGADETH2004 « Le système a échoué » album de retour, recrutant par la suite d’anciens TERRE GELÉE bassiste James MacDonough prendre Ellefesonplace pour le cycle de tournée de l’album.

En 2004, Ellefson a déposé une plainte de 18,5 millions de dollars contre Mustaine, alléguant que le frontman l’avait manqué sur les bénéfices et s’était retiré d’un accord pour tourner Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

