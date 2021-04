David Ellefson de Megadeth: Dave Mustaine est “ un guerrier infatigable ”

Dans une nouvelle interview avec le “De la vraie musique avec Gary Stuckey” Podcast, MEGADETH bassiste David Ellefson a été interrogé sur le secret de la longévité du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je pense qu’il y a deux ou trois choses. Une, je pense [fans] regarder à Dave [Mustaine, MEGADETH guitarist/vocalist] comme leur héros, leur chef. Et DaveC’est un combattant, et c’est un survivant. Je veux dire, regarde – il a été viré [from METALLICA], expulsé, mis à terre. Il vient de traverser un cancer. Le gars, c’est un guerrier infatigable, et je pense que c’est une grande partie de la MEGADETH histoire. Et c’est dans le monde entier; c’est global. Et puis, derrière ça, bien sûr, il y a cette fraternité entre moi et lui qui, autant que Daveest le combattant – DaveC’est celui qui se bat, et je suis l’amical. Il y a donc là une chimie que les gens aiment. Ils sont, comme, ‘D’accord, tant que Ellefsonest dans la pièce, nous nous sentons en sécurité. Il y a donc une dynamique qui fonctionne. Et je pense, écoutez, musicalement, le matériel a toujours été exceptionnellement bien fait, bien joué. Ces chansons ont résisté à l’épreuve du temps, elles entrent donc dans la catégorie «intemporelle». Et il y a eu une cohérence; les MEGADETH le style a été très cohérent au fil des ans. Et je pense que ce sont en quelque sorte les quatre composants – quatre ou cinq composants – qui font que cela fonctionne. “

Ellefson était dans MEGADETH de la création du groupe en 1983 à 2002, lorsque le groupe s’est brièvement séparé parce que Mustaine a subi de graves lésions nerveuses qui l’ont empêché de jouer.

Mustaine réformé MEGADETH Il y a 17 ans. À l’origine pour enregistrer un album solo, Mustaine fait appel à des musiciens de studio pour jouer sur ce qui est finalement devenu MEGADETH2004 “Le système a échoué” album de retour, recrutant par la suite d’anciens TERRE GELÉE bassiste James MacDonough prendre Ellefesonplace pour le cycle de tournée de l’album.

En 2004, Ellefson a déposé une plainte de 18,5 millions de dollars contre Mustaine, alléguant que le frontman l’avait manqué sur les bénéfices et s’était retiré d’un accord pour tourner Megadeth Inc. à lui lorsque le groupe s’est séparé en 2002. Le procès a finalement été rejeté et Ellefson rejoint MEGADETH en 2010.

Dans son premier mémoire, “Ma vie avec Deth”, Ellefson a admis qu’il est devenu salarié à son retour MEGADETH Il y a 11 ans.

En plus de Mustaine et Ellefson, MEGADETHLa gamme actuelle de LES SOLS le batteur Dirk Verbeuren et guitariste brésilien Kiko Loureiro, qui était auparavant surtout connu pour son travail avec ANGRA.

MEGADETHle dernier album de «Dystopie», a été publié en janvier 2016.



